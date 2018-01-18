Чому не можна чхати "тихо": відповідь лікарів

У Великій Британії 34-річний чоловік потрапив у лікарню з розривом стравоходу, після того як затиснув ніс під час чхання.

Про це пише BMJ Case Reports.

До швидкої постраждалий потрапив з болем при ковтанні та проходженні їжі по стравоходу. Окрім того, він скаржився на спухлу шию та зміну голосу.

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Такі симптоми у чоловіка після того як він затиснув ніс пальцями та закрив рот, відчувши, що от-от чхне.

Відтак лікарі радять не намагатися стримати процес чхання і не затискати ніс.

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