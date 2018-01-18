04:53
18 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Релігійний відбір до мерії Росії. Негарячі страхи Якутії
Вєсті Кремля
23:01, 17 січня
Вєсті. UA. Неприборкані фантазії Луценка. Добкін став духовним
Вєсті.UA
22:02, 17 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика совкового розливу
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
РЕІНТЕГРАЦІЯ ДОНБАСУ КІР ДОЛОРЕС О'РІОРДАН ІРИНА НОЗДРОВСЬКА

Чому не можна чхати "тихо": відповідь лікарів

03:14, сьогодні 637
Чхати
Чхати "тихо" не варто / Фото з відкритих джерел

У Великій Британії 34-річний чоловік потрапив у лікарню з розривом стравоходу, після того як затиснув ніс під час чхання.

Про це пише BMJ Case Reports.

До швидкої постраждалий потрапив з болем при ковтанні та проходженні їжі по стравоходу. Окрім того, він скаржився на спухлу шию та зміну голосу.

Читайте також: Чому виникає дисбактеріоз кишечника: 5 причин

Такі симптоми у чоловіка після того як він затиснув ніс пальцями та закрив рот, відчувши, що от-от чхне.

Відтак лікарі радять не намагатися стримати процес чхання і не затискати ніс.

Перегляд новини на сайті

Теги: LifeStyle Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
17 січня, 23:00 Какой безумный эксперимент помог стать счастливее жителям Финляндии
574
Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
17 січня, 22:24 Головні новини 17 січня: знову негода, резонансна ДТП у Харкові і тенісні перемоги
458
Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
17 січня, 21:53 Болячка для міністра: чому українські можновладці лікуються за кордоном?
Михайло Поживанов 623
17 січня, 21:01 "Вогонь і лють" президента США: вся правда про Трампа в одній скандальній книзі
Наталія Лебідь 438
Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
17 січня, 20:01 Марта Костюк: що відомо про 15-річну сенсаційну українську тенісистку
Ігор Саджениця 2789
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук