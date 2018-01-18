Чому не можна чхати "тихо": відповідь лікарів
03:14, сьогодні 637
У Великій Британії 34-річний чоловік потрапив у лікарню з розривом стравоходу, після того як затиснув ніс під час чхання.
Про це пише BMJ Case Reports.
До швидкої постраждалий потрапив з болем при ковтанні та проходженні їжі по стравоходу. Окрім того, він скаржився на спухлу шию та зміну голосу.
Читайте також: Чому виникає дисбактеріоз кишечника: 5 причин
Такі симптоми у чоловіка після того як він затиснув ніс пальцями та закрив рот, відчувши, що от-от чхне.
Відтак лікарі радять не намагатися стримати процес чхання і не затискати ніс.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі