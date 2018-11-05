Чому не можна давати дитині дорослі "ліки": пояснення Комаровського
Категорично неправильно дати дитині одну четверту дорослої таблетки, а лікувати хворе горло шляхом обмакувания соски у якийсь порошок, видобутий з ліків для дорослих.
Про це написав відомий педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. З його слів, важливо для лікування дітей слід використовувати тільки дитячі лікарські форми.
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Препарати для лікування дітей: важливі нюанси
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- ліки для прийому всередину є найбільш бажаними;
- препарати, призначені дітям перших 3 років життя, не повинні нагадувати за формою кондитерські вироби і не повинні мати яскраве, привабливе забарвлення;
- призначені дітям свічки повинні мати відповідні за віком розміри і містити вікові дози активних речовин;
- всі лікарські засоби, призначені для лікування дітей першого року життя, випускаються стерильними;
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- в препараті має бути якомога менше додаткових речовин, при цьому особливі вимоги (безпека, натуральність) висуваються до всіх допоміжних інгредієнтів: барвників, ароматизаторів, стабілізаторів, консервантів, розчинників тощо;
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- упакування препарату повинне мати спеціальну надійно закриту банку, яка не дозволить дитині відкрити флакон самостійно;
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- рідкі препарати комплектуються спеціальними мірними ложечками, піпетками, які полегшують точне дозування.
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