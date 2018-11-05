15:54
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Діти
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Чому не можна давати дитині дорослі "ліки": пояснення Комаровського

      383 Читать новость на русском
      Чому важливо лікувати дітей конкретними формами препаратів
      Чому важливо лікувати дітей конкретними формами препаратів / oncc.ru

      Категорично неправильно дати дитині одну четверту дорослої таблетки, а лікувати хворе горло шляхом обмакувания соски у якийсь порошок, видобутий з ліків для дорослих.

      Про це написав відомий педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. З його слів, важливо для лікування дітей слід використовувати тільки дитячі лікарські форми.

      Читайте також: Яка небезпека від наркозу для дитини

       
      Лікарська форма – що це?
       Це стан фармакологічної речовини, який обумовлює можливість його зручного введення в організм (краплі, сиропи, розчини, свічки, таблетки, аерозолі, капсули, порошки, суспензії тощо).

      Препарати для лікування дітей: важливі нюанси

      - ліки для прийому всередину є найбільш бажаними;

      - препарати, призначені дітям перших 3 років життя, не повинні нагадувати за формою кондитерські вироби і не повинні мати яскраве, привабливе забарвлення;

      - призначені дітям свічки повинні мати відповідні за віком розміри і містити вікові дози активних речовин;

      - всі лікарські засоби, призначені для лікування дітей першого року життя, випускаються стерильними;

      - в препараті має бути якомога менше додаткових речовин, при цьому особливі вимоги (безпека, натуральність) висуваються до всіх допоміжних інгредієнтів: барвників, ароматизаторів, стабілізаторів, консервантів, розчинників тощо;

      - упакування препарату повинне мати спеціальну надійно закриту банку, яка не дозволить дитині відкрити флакон самостійно;

      - рідкі препарати комплектуються спеціальними мірними ложечками, піпетками, які полегшують точне дозування.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Лекарственная форма — это придаваемое фармакологическому веществу состояние, обуславливающее возможность его удобного введения в организм. ⠀ Капли, сиропы, растворы, свечи, таблетки, аэрозоли, капсулы, порошки, суспензии и т. д. и т. п. — все это лекарственные формы. ⠀ Для лечения детей следует использовать только детские лекарственные формы! ⠀ Категорически неправильны (нецивилизованны и рискованны) любые попытки дать младенцу ¼ взрослой таблетки, а лечение «больного горла» путем обмакивания соски в некий порошок, добытый из взрослого лекарства, — это вообще недостойно человека, живущего в XXI веке. ⠀ Вы должны знать, что: ⠀ • лекарства для приема внутрь рассматриваются в качестве наиболее предпочтительных; ⠀ • лекарственные средства, предназначенные детям первых трех лет жизни, не должны напоминать по форме кондитерские изделия и не должны иметь яркое, привлекательное окрашивание; ⠀ • предназначенные детям свечи (ректальные суппозитории) должны иметь соответствующие возрасту размеры и содержать возрастные дозы активных веществ; ⠀ • все лекарственные средства, предназначенные для лечения детей первого года жизни, выпускаются стерильными; ⠀ • в лекарственном средстве должно находиться как можно меньше дополнительных веществ, при этом особые требования (безопасность, натуральность) выдвигаются ко всем вспомогательным ингредиентам: красителям, ароматизаторам, стабилизаторам, консервантам, растворителям и т. д.; ⠀ • упаковка лекарственного средства должна иметь специальное защитное устройство, не позволяющее ребенку открыть флакон самостоятельно; ⠀ • жидкие лекарственные формы комплектуются специальными устройствами, которые облегчают точное дозирование (мерные ложки, пипетки и др.). ⠀ *** ⠀ Данная публикация представляет собой адаптированный к формату Instagram фрагмент новой книги Е. О. Комаровского «365 советов на первый год жизни вашего ребенка». ⠀ #докторкомаровский #365советов #лекарства #безопасность

      Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Ліки Лікар Євген Комаровський Поради Діти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      сьогодні , 15:30 Для чого Порошенко оточує себе людьми, які вірно служили режиму Януковича
      Олександра Дрік
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Российские истебители долго не живут
      сьогодні , 15:00 Российские истебители долго не живут
      Злой Одессит
      Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      сьогодні , 13:00 Санкції Росії проти України: чого насправді прагне Кремль
      Єгор Соболєв
      Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      сьогодні , 12:00 Україна має активізувати свої дії на міжнародній арені, аби послабити тиск Кремля
      Василь Яніцький
      Генетики зможуть редагувати ДНК дітей
       19 липня , 19:18
      Хто приймає більш обдумані рішення – діти чи дорослі: відповідь науковців
       24 липня , 01:54
      Які дивні звички малюка є нормою
       30 серпня , 19:18
      Чим небезпечні дитячі суміші: дослідження вчених
       25 липня , 20:26
      Як обрати рюкзак для школяра: поради лікаря
       24 серпня , 12:39
      Чи корисна шкільна їжа з автомата: відповідь дієтолога
       сьогодні , 18:34
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук