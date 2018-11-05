Чому не можна давати дитині дорослі "ліки": пояснення Комаровського

Категорично неправильно дати дитині одну четверту дорослої таблетки, а лікувати хворе горло шляхом обмакувания соски у якийсь порошок, видобутий з ліків для дорослих.

Про це написав відомий педіатр Євген Комаровський на своїй сторінці в Instagram. З його слів, важливо для лікування дітей слід використовувати тільки дитячі лікарські форми.

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Лікарська форма – що це? Це стан фармакологічної речовини, який обумовлює можливість його зручного введення в організм (краплі, сиропи, розчини, свічки, таблетки, аерозолі, капсули, порошки, суспензії тощо).

Препарати для лікування дітей: важливі нюанси

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- ліки для прийому всередину є найбільш бажаними;

- препарати, призначені дітям перших 3 років життя, не повинні нагадувати за формою кондитерські вироби і не повинні мати яскраве, привабливе забарвлення;

- призначені дітям свічки повинні мати відповідні за віком розміри і містити вікові дози активних речовин;

- всі лікарські засоби, призначені для лікування дітей першого року життя, випускаються стерильними;

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- в препараті має бути якомога менше додаткових речовин, при цьому особливі вимоги (безпека, натуральність) висуваються до всіх допоміжних інгредієнтів: барвників, ароматизаторів, стабілізаторів, консервантів, розчинників тощо;

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- упакування препарату повинне мати спеціальну надійно закриту банку, яка не дозволить дитині відкрити флакон самостійно;

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- рідкі препарати комплектуються спеціальними мірними ложечками, піпетками, які полегшують точне дозування.

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