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      ПРИВАТБАНК ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО І ПОРОШЕНКА ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      Чому не можна достроково розпустити Верховну Раду: версія політолога

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      Після президентських виборів парламент можуть достроково розпустити
      Після президентських виборів парламент можуть достроково розпустити / Фото з відкритих джерел

      Найбільш дієва підстава для дострокового припинення повноважень парламенту – протягом 30 днів не сформована коаліція. Але це теж малоймовірний варіант.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      За словами політолога, згідно Конституції, Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо протягом одного місяця не сформовано коаліцію депутатських фракцій. По-друге, якщо протягом шістдесяти днів після відставки Кабміну не сформовано персональний склад уряду. По-третє, якщо протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

      Як зауважує Вігірінський, у Київському окружному адміністративному суді на розгляді знаходиться позов про бездіяльність коаліції через невнесення кандидатури на пост міністра охорони здоров’я. Апарат Верховної Ради не надав суду інформацію про склад коаліції. Тому теоретично суд може встановити факт відсутності коаліції. Втім, є багато нюансів.

      Момент встановлення факту припинення існування коаліції і відліку 30 днів її відсутності – ключовий. Верховну Раду можна розпустити не пізніше 27 квітня. До цього часу треба, щоб було рішення суду. Або одна з фракцій коаліції цими днями заявила про свій вихід. Тільки так президент може видати указ. Часу обмаль. Тому це малоймовірний варіант,
      – переконаний Андрій Вігірінський.

      Політолог наголошує: навіть, якщо суд у квітні чи травні встановить, що коаліції не існує, приміром, з 2016 року, то тоді все одно повинна почати формуватися нова коаліція. З моменту судового рішення. І лише по факту її формування або не формування можна розпускати парламент.

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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