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Чому не можна дути на рану: пояснення біологів

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Чому не можна дути на рану
Чому не можна дути на рану / 4mama.ua

Біологи переконують, що дути на рану категорично не можна. Все тому, що це може ще більше ускладнити загоєння рани.

Біологи переконують, що в ротовій порожнині мешкають понад 180 видів мікроорганізмів, пише "Сегодня".

Вони є на слизовій оболонці рота, на язиці, на емалі зубів, у міжзубних просторах, в людській слині і активно беруть участь в травній функції людини.

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Домогтися постійної стерильності у роті практично неможливо. Все тому, що бактерії постійно надходять з їжею, водою, а також з інших відділів організму. Вони активно розмножуються, все тому, що у ротовій порожнині людини тепло і волого.

Якщо ж подути на рану, то на неї потраплять хвороботворні бактерії та віруси, які можуть по-іншому повестися на рані. Тим паче, мікробіологи виявили найсприятливіше місце для розмноження – це згорнута кров.



Паличка Коха та стафілококи починають швидко ділитися, починається нагноєння. Таким чином, процес лікування рани значно затягується. Якщо ж це не ігнорувати – то можливий розвиток абсцесу і зараження крові.

До слова, редакція 24 Каналу зібрала найпоширеніші помилкові уявлення українців про здоров’я і пояснення нової команди МОЗ, як усе насправді.

Теги: Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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