Чому не можна користуватися патчами щодня: відповідь дерматолога

Патчі є одним з найактивніших домашніх засобів для догляду за зоною під очима. Проте лікар переконує – користуватися такими засобами кожного дня може не потрібно.

Їх використовують для зняття набряків, висвітлення мішків під очима, якщо вони пов'язані зі стресом, пише ТСН.

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Патчі здатні зволожити шкіру під очима, зняти втому та напругу. Такі засоби рекомендують застосовувати жінкам від 25 до 45 років двічі або тричі на тиждень.



Патчі можна використовувати жінкам від 25 років до 45 років

Лікар-дерматолог не радить використовувати патчі до 25 років, адже шкіра має багато ресурсів, а після 45 патчі неефективні.



Дія патчів залежить від активних компонентів – гіалуронової кислоти, колагену, вітамінів С і Е, антиоксидантів, препаратів, що поліпшують мікроциркуляцію, пептидів та інші.

Не рекомендує лікар використовувати ці засоби щодня, через те, що вони містять у великій кількості активні речовини. Через це можуть виникати алергічні реакції на шкірі. Тому, перш ніж використовувати патчі, необхідно зробити пробу, до прикладу, на внутрішній стороні передпліччя.



Перед використанням патчів зробіть пробу на внутрішній стороні передпліччя



Але є винятки – тоді, коли необхідний накопичувальний ефект.