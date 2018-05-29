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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Чому не можна пити гарячі напої під час застуди: цікаві факти

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Чому пити гаряче під час застуди дуже шкідливо
Чому пити гаряче під час застуди дуже шкідливо / healthline.com

Під час застуди корисно багато пити, адже з рідиною з організму активно виводяться токсичні речовини, що утворюються у процесі життєдіяльності бактерій і вірусів. Але вчені наголошують – не можна вживати гарячі напої.

Зі слів науковців, гарячі напої тільки подразнюють слизову оболонку рота і горла, але не допомагають одужати швидше, передає Оrthodox.

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Гарячі напої варто замінити теплим питтям. Це може бути просто тепла вода, відвар трав, теплий бульйон та інше. Окрім того, не варто пити чай чи молоко з медом – він втрачає цілющі властивості. 

Ще один момент, на який звертають увагу вчені – лимони та інші цитрусові під час захворювання. Так, вони містять вітамін С, який засвоюється лише здоровим організмом. А кислоти цитрусових стають сприятливим середовищем для вірусів. Те ж саме стосується солодкого чаю – цукровий наліт від нього осідає на слизовій рота і горла.

Молоко варто вживати теплим. Воно володіє сечогінною дією та може знизити відчуття першіння в горлі і заповнити нестачу калію. 

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Теги: Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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