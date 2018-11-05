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      Чому вчені не радять пити молоко під час застуди

      619 Читать новость на русском
      Чому не можна пити молоко при застуді
      Чому не можна пити молоко при застуді / spotlight-z.com

      Британські вчені розвінчали міф про те, що при простудних захворюваннях корисно лікуватися гарячим молоком, особливо з медом.

      Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Laryngoscope.

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      Відомо, що у слизі людини містяться антибактеріальні ферменти, що вбивають мікроби та вберігають людині від простуд. Якщо ж вона захворіла, то організм починає виробляти занадто багато слизу, через що у хворого починається кашель, алергія, появляється хрипота у голосі.

      via GIPHY

      Для дослідження науковці запросили 26 чоловіків та 82 жінок, які скаржилися на підвищене виділення слизу. Усі учасники впродовж шести днів дотримувалися безмолочної дієти. А з третього дня експерименту вчені давали половині учасникам 350 мілілітрів молока, іншій половині – соєве молоко.

      Усі часники заповнювали анкету, у якій оцінювали виділення слизу за шкалою від 1 до 100 балів. На початку дослідження цей показник становив 65 балів, після двох днів безмолочної дієти – знизився до 55 балів. А от після введення в раціон молока показник підвищився до 63, учасники, що вживали соєве молоко, почували себе краще, ніж інші.

      Науковці не рекомендують вживати молоко під час застуди
      Науковці не рекомендують вживати молоко під час застуди

      Висновок вчених такий: вживання молока під час застуди провокує виділення слизу, що продовжує такі симптоми як кашель та нежить. Тому науковці радять під час застуди або зменшити кількість вживання молока або ж взагалі відмовитися від нього.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування дослідження
      Джерело: 24 Канал
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