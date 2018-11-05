Чому вчені не радять пити молоко під час застуди

Британські вчені розвінчали міф про те, що при простудних захворюваннях корисно лікуватися гарячим молоком, особливо з медом.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Laryngoscope.

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Відомо, що у слизі людини містяться антибактеріальні ферменти, що вбивають мікроби та вберігають людині від простуд. Якщо ж вона захворіла, то організм починає виробляти занадто багато слизу, через що у хворого починається кашель, алергія, появляється хрипота у голосі.

Для дослідження науковці запросили 26 чоловіків та 82 жінок, які скаржилися на підвищене виділення слизу. Усі учасники впродовж шести днів дотримувалися безмолочної дієти. А з третього дня експерименту вчені давали половині учасникам 350 мілілітрів молока, іншій половині – соєве молоко.

Усі часники заповнювали анкету, у якій оцінювали виділення слизу за шкалою від 1 до 100 балів. На початку дослідження цей показник становив 65 балів, після двох днів безмолочної дієти – знизився до 55 балів. А от після введення в раціон молока показник підвищився до 63, учасники, що вживали соєве молоко, почували себе краще, ніж інші.



Науковці не рекомендують вживати молоко під час застуди

Висновок вчених такий: вживання молока під час застуди провокує виділення слизу, що продовжує такі симптоми як кашель та нежить. Тому науковці радять під час застуди або зменшити кількість вживання молока або ж взагалі відмовитися від нього.

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