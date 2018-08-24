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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Чому не можна пропускати сніданок перед тренуваннями

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Чому важливо снідати перед тренуваннями
Чому важливо снідати перед тренуваннями / kolomyia.today

Людям, які тренуються у залі або самостійно займаються спортом, необхідно снідати.

Про це розповіли британські експерти з Університету Бата, пепедає Мaximum.

Вони провели дослідження, під час якого добровольці проходити глюкозотолерантний тест через 3 години після сніданку, через 2-годинного відпочинку та годинного тренування після сніданку.

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Також тест робили після 2-годинного відпочинку та годинних фізичних навантажень без сніданку.

З'ясувалось, що сніданок перед заняттям спорту позитивно впливає на рівень цукру у крові упродовж кількох годин після занять, прискорює метаболізм та допомагає побачити результати від навантажень швидше.

Перед спортзалом необхідно обов'язково поснідати

Перед спортзалом необхідно обов'язково поснідати

Тож популярна думка про те, що займатись можна натщесерце – не надто корисна для здоров'я і для ідеального тіла.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я LifeStyle Здорове харчування Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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