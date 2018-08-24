Чому не можна пропускати сніданок перед тренуваннями
Людям, які тренуються у залі або самостійно займаються спортом, необхідно снідати.
Про це розповіли британські експерти з Університету Бата, пепедає Мaximum.
Вони провели дослідження, під час якого добровольці проходити глюкозотолерантний тест через 3 години після сніданку, через 2-годинного відпочинку та годинного тренування після сніданку.
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Також тест робили після 2-годинного відпочинку та годинних фізичних навантажень без сніданку.
З'ясувалось, що сніданок перед заняттям спорту позитивно впливає на рівень цукру у крові упродовж кількох годин після занять, прискорює метаболізм та допомагає побачити результати від навантажень швидше.
Перед спортзалом необхідно обов'язково поснідати
Тож популярна думка про те, що займатись можна натщесерце – не надто корисна для здоров'я і для ідеального тіла.
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