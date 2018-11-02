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      Чому не можна палити листя і траву та яке за це покарання?

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      Спалювати листя і траву в Україні заборонено законом
      Спалювати листя і траву в Україні заборонено законом

      Спалювання листя і трави завдає величезної шкоди людям і навколишньому середовищу. За це діяння законом України передбачені штрафи – від 170 до 1700 гривень.

      З настанням осені в повітрі, замість приємного запаху опалого листя, вчувається їдкий сморід від спалювання сухого листя та трави. В пік такого паління повітря навколо стає важким і гірким. Медики наголошують, що збільшуються випадки захворювань дихальних шляхів.

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      Чим шкідливе спалювання опалого листя і сухої трави для людей та природи? І які штрафи за це передбачені законом України? Сайту 24 каналу розказав про це голова ГО "Всеукраїнська організація "Зелений Фонд. Подолання гуманітарних та екологічних катастроф" Максим Фролов.

      При спалюванні 1 тонни листя виробляється 9 кілограмів шкідливих речовин, – коментує експерт. – На поверхні листя скупчуються вегетативні речовини, які при горінні перетворюються на шкідливі. Під час нагрівання з цих речовин випаровується бензопірен, через який у людей загострюються хвороби легень, серця, а також з’являються онкологічні захворюванням. З димом у повітря також вивільняються діоксини – одні з найотруйніших для людини речовин. Додаткова проблема полягає в тому, що з листям, як правило, горить і безліч різноманітного сміття, що в рази посилює забруднення атмосфери. Наприклад, при згорянні поліетиленового пакету, в повітря вивільняється до 70-ти різноманітних хімічних сполук, більшість з яких отруйні для людини.

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      Максим Фролов наголошує, що паління є не менш шкідливим і для навколишнього середовища: "Спалювання листя призводить до руйнації ґрунтового покриву, адже вигорають рослинні залишки, гинуть ґрунтоутворюючі мікроорганізми. Через дим від вогнищ страждають дерева. Вогонь знищує насіння і коріння трав’янистих рослин, пошкоджує нижні частини дерев і кущів та верхні частини їх коріння. До того ж цей процес збільшує промерзання землі в 2-4 рази. Фауна страждає не менш, аніж флора. У сухому листі згорають зимуючі корисні комахи. У землі від диму задихаються гризуни. Часто не встигають втекти від вогняних язиків зайці. Згорають пташині гнізда. Страшно, що саме із спалювання стерні на полях починається більшість степових пожеж. Якщо вогонь є на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, постає нова загроза. Густий дим є напівпровідником і здатний стати причиною короткого замикання лінії електропередач. Існує також загроза лісових пожеж і загоряння житлових будинків. Окрім того, дим від вогнищ погіршує видимість на дорогах, що призводить до збільшення ДТП".

      Дивіться відео: чим небезпечний дим від згорання сміття?

      Прикро, що палії не розуміють користі опалого листя та сухої трави. Адже його можна використовувати як добриво, тобто перетворювати на компост. Використовувати компост в якості добрива можна вже через рік після закладки. Його корисні властивості зберігатимуться ще 4 роки. Листя та залишки деревини також є відмінним засобом опалення, наприклад для оранжерей міста.

      Голова ГО "Зелений Фонд" зазначає, що за законом України в населених пунктах відкрите спалення листя заборонене. Хочеться вірити, що злісних паліїв зупинить розмір збільшених штрафів за порушення закону. Стаття 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення вказує, що за самовільне спалювання сухої рослинності або її залишків накладається штраф у розмірі від 170 до 340 гривень. А стаття 82 застерігає, що за порушення правил зберігання, розміщення, утилізації та використання відходів штраф сягає 1700 гривень.

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      Теги: Здоров'я Новини України Публікації Статті Здорове життя Екологія
      Джерело: 24 Канал
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