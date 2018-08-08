Чому не можна спати понад 8 годин: застереження вчених

Науковці з Кілського Університету (Велика Британія) зазначили, що сон понад вісім годин на добу підвищує ризик передчасної смерті.

Для дослідження проаналізували 74 праць, у яких сумарно взяли участь три мільйони осіб, інформує Independent.

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До того ж, вчені зазначили, що любителі поспати довше страждали від серйозних розладів сну.



Чим небезпечний довгий сон

У людей, які спали понад 10 годин на добу, підвищувався ризик передчасної смерті на 30% у порівнянні з тими, хто спав до 8 годин. Довгий сон збільшував ризик смерті від інсульту на 56% та від інших серцево-судинних хвороб на 49%.

Один з авторів дослідження, професор Чун Шінг Квок пояснює, що людям необхідно більше приділяти увагу користі та шкоди тривалого сну. Адже такий сон може спричинити проблеми з диханням або апное (тимчасове припинення дихання).