Чому не можна вживати гарячу їжу: застереження дієтолога

Холодні страви здаються прісними й неприємними на смак, зовсім по-іншому виглядає їжа, яку розігріли у мікрохвильовій печі або в каструлі на плиті.

Проте дієтолог Олена Толоконнікова пояснює, що вживання гарячої їжі може мати сумні наслідки, пише AiF.

Читайте також: Чому зникають корисні звички під час відпустки і як з цим боротися

Найгірше, що може статися з тими, хто любить пити гарячі напої, – це опік. У роті утворюються ранки або виразки, і ви будете відчувати дискомфорт під час їжі і навіть не зможете нормально розмовляти. На загоєння потрібно кілька днів.



Небезпека вживання гарячої їжі

Шкідливим буде поєднання гарячої та холодної їжі, це призведе до повільного руйнування зубів.

Коли така їжа потрапить у стравохід, то він під впливом високої температури буде руйнуватися. Опік спричинить набряк, людині буде складно ковтати. При сильному опіку тканини стравоходу можуть стати мертвими, а на їх місці утворяться виразки.

Набряки та виразки можуть призвести до стенозу гортані – звуження просвіту гортані, яке створює перешкоду при проходженні повітря в легені. Через стеноз людина починає задихатися.

При несильному опіку у людини може виникнути ларингіт – запалення слизових оболонок гортані.

Через потрапляння гарячої їжі можуть утворюватися опіки внутрішніх органів. Це може призвести до онкозахворювань. У більшості випадків чоловіки хворіють на рак гортані або стравоходу, тому на вживання гарячої їжі їм необхідно звернути особливу увагу.