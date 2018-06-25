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Чому не можна їсти сиру ранню моркву: пояснення експерта

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Ранняю моркву не можна їсти у сирому вигляді
Ранняю моркву не можна їсти у сирому вигляді / unsplash.com

У деяких ранніх овочах з городу вміст нітратів перевищує норму, тому варто обмежитися у вживанні таких продуктів у сирому вигляді.

Про це повідомила експерт Ніна Кільдій, пише ГолосUA.

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Тести на нітрати виявили, що великі проблеми були з вмістом нітратів в редисці. При нормі 1500 міліграм на кілограм, показник нітратів сягав 2000-2300.

Фахівець радить не їсти буряк та моркву у сирому вигляді. Вона рекомендує відварювати овоч і не використовувати відвар, оскільки нітрати добре розчиняються в воді.

Ніна Кільдій застерігає не їсти моркву у сирому вигляді і загалом не захоплюватися її вживанням.

via GIPHY

До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.

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Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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