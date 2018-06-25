Чому не можна їсти сиру ранню моркву: пояснення експерта
У деяких ранніх овочах з городу вміст нітратів перевищує норму, тому варто обмежитися у вживанні таких продуктів у сирому вигляді.
Про це повідомила експерт Ніна Кільдій, пише ГолосUA.
Читайте також: Які продукти допоможуть втамувати спрагу: перелік
Тести на нітрати виявили, що великі проблеми були з вмістом нітратів в редисці. При нормі 1500 міліграм на кілограм, показник нітратів сягав 2000-2300.
Фахівець радить не їсти буряк та моркву у сирому вигляді. Вона рекомендує відварювати овоч і не використовувати відвар, оскільки нітрати добре розчиняються в воді.
Ніна Кільдій застерігає не їсти моркву у сирому вигляді і загалом не захоплюватися її вживанням.
До слова, у раціоні кожної людини обов’язково повинні бути свіжі фрукти та овочі та кисломолочні продукти, останні можуть ефективно зміцнити судини.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.