Чому не можна їсти сиру ранню моркву: пояснення експерта

У деяких ранніх овочах з городу вміст нітратів перевищує норму, тому варто обмежитися у вживанні таких продуктів у сирому вигляді.

Про це повідомила експерт Ніна Кільдій, пише ГолосUA.

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Тести на нітрати виявили, що великі проблеми були з вмістом нітратів в редисці. При нормі 1500 міліграм на кілограм, показник нітратів сягав 2000-2300.

Фахівець радить не їсти буряк та моркву у сирому вигляді. Вона рекомендує відварювати овоч і не використовувати відвар, оскільки нітрати добре розчиняються в воді.

Ніна Кільдій застерігає не їсти моркву у сирому вигляді і загалом не захоплюватися її вживанням.