Чому не працює Telegram: Дуров назвав причину

29 березня у роботі месенджера Telegram трапився масштабний збій. Про проблеми у роботі соцмережі підтвердив і її засновник Павло Дуров. Він і пояснив причини масштабного збою.

За його словами, проблема виникла через збій в електроживленні серверів.

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Дуров наголосив, що компанія працює над покращенням ситуації з доступом до месенджера, однак у цій ситуації від команди Telegram мало що залежить.

Power outage at a @telegram server cluster causing issues in Europe. Working to fix it from our side, but a lot depends on when the datacenter provider puts the power equipment in order. — Pavel Durov (@durov) 29 березня 2018 р.

"Багато що залежить від того, коли постачальник центрів обробки даних налагодить роботу обладнання", – написав Дуров.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проблеми з Telegram виникли у користувачів по всій Європі, в тому числі і в Україні, а також на Близькому Сході та в Росії.