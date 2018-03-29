Чому не працює Telegram: Дуров назвав причину
29 березня у роботі месенджера Telegram трапився масштабний збій. Про проблеми у роботі соцмережі підтвердив і її засновник Павло Дуров. Він і пояснив причини масштабного збою.
За його словами, проблема виникла через збій в електроживленні серверів.
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Дуров наголосив, що компанія працює над покращенням ситуації з доступом до месенджера, однак у цій ситуації від команди Telegram мало що залежить.
"Багато що залежить від того, коли постачальник центрів обробки даних налагодить роботу обладнання", – написав Дуров.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що проблеми з Telegram виникли у користувачів по всій Європі, в тому числі і в Україні, а також на Близькому Сході та в Росії.
Джерело: 24 Канал
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