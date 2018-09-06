Чому не треба викладати фото власних дітей у соцмережах

Батьки, які викладають фото своїх дітей у соцмережах наражають їх на небезпеку. Фотографуючи дітей біля школи та вказуючи їхні імена під знімками, батьки власноруч допомагають зловмисникам.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба.

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Мені приємно бачити щасливі фото дітей, якими діляться батьки у соцмережах. Проте, хочу наголосити на небезпеці такого, здавалося б, "невинного" захоплення,

– зазначив дитячий омбудсмен.

За його словами, часто необачні батьки власноруч наражають дітей на небезпеку.

Кулеба порадив дотримуватися простих правил, якщо все ж таки кортить опублікувати фото власного чада у соцмережах. Він наголосив, що не варто фотографуватися біля школи, де видно її назву, а також не позначати місцезнаходження та не зазначати прізвище та ім'я дитини.