Чому не варто давати дітям смажену їжу: переконливі факти

Дитина ще не має такої системи захисту від токсинів, як у дорослого. Тож жирна та смажена їжа може серйозно позначитись на здоров'ї малюка.

1. Смажені страви містить багато вільних радикалів, токсинів і канцерогенів, які порушують роботу серцево-судинної, імунної та нервової систем, передає "Наша мама".

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Коли канцерогени накопичуються у тілі, вони можуть спричинити розвиток онкозахворювань.

2. Смажені страви є ще й дуже жирними, що не дає нормально працювати шлунково-кишковому тракту. Така їжа не просто важка, вона завдає серйозної шкоди здоров'ю.

3. Окрім того, під час смаження відбувається кардинальне погіршення складу продуктів – при такій обробці руйнуються білки і вітаміни, натомість, утворюються нові сполуки, які можуть нашкодити організму.

Смажена їжа є особливо шкідливою для дітей

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