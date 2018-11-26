10:21
26 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. МашоПутін. Підсолений Кадиров
      Вєсті Кремля
      11:57, 25 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Психіатрична експертиза нардепів. Порошенко хоче до Лондона
      Вєсті.UA
      12:06, 25 листопада
      Як мільйонер Захур та його дружина Камалія стали жертвами будівельної афери Міноборони
      ЦРУ
      09:00, 23 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Баскетбол як тренд
      Згадати все
      23:13, 23 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Здорове життя
      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Чому не варто давати дітям смажену їжу: переконливі факти

      379 Читать новость на русском
      Чому не можна давати дітям смажену їжу
      Чому не можна давати дітям смажену їжу / 4mama.ua

      Дитина ще не має такої системи захисту від токсинів, як у дорослого. Тож жирна та смажена їжа може серйозно позначитись на здоров'ї малюка.

      1. Смажені страви містить багато вільних радикалів, токсинів і канцерогенів, які порушують роботу серцево-судинної, імунної та нервової систем, передає "Наша мама".

      Читайте також: Чи можна їсти сніг: неочікувані висновки науковців

      Коли канцерогени накопичуються у тілі, вони можуть спричинити розвиток онкозахворювань.

      2. Смажені страви є ще й дуже жирними, що не дає нормально працювати шлунково-кишковому тракту. Така їжа не просто важка, вона завдає серйозної шкоди здоров'ю.

      3. Окрім того, під час смаження відбувається кардинальне погіршення складу продуктів – при такій обробці руйнуються білки і вітаміни, натомість, утворюються нові сполуки, які можуть нашкодити організму.

      Чому не можна давати дітям смажену їжу

      Смажена їжа є особливо шкідливою для дітей

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове харчування Поради Здоров'я Діти Здорове життя Дитяче харчування
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      25 листопада , 22:02 Конфлікт у Азовському морі: чи має шанси Україна?
      Яніна Ткачук 11667
      Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
       10 січня , 16:03
      Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
       8 листопада 2017 , 22:24
      Чим загрожує жінці відсутність сексу
      26 жовтня 2017 , 22:11
      Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
      8 квітня , 22:54
      Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
       1 листопада 2017 , 13:58
      Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
       9 листопада 2017 , 20:47
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук