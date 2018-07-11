Чому не варто купувати дорогі сироватки для обличчя: пояснення дерматолога
Гарвардський дерматолог Ебігейл Уолдман розвінчала міфи про те, що дорогі сироватки для обличчя мають кращу якість, ніж бюджетні варіанти. За її словами, краще звертати увагу на склад косметичного засобу, а не на його ціну.
Про це повідомляють на Harvard Health.
Чудодійні б’юті сироватки користуються сьогодні неабиякою популярністю серед відомих блогерів та зірок шоу-бізнесу. Однак лікар зазначає, що вони і справді є ефективнішими ніж зволожуючі креми та відмінно можуть боротись зі старінням шкіри, однак головне не ціна, а склад продукту.
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Найбільш ефективна комбінація вітаміну С, вітаміну Е і ферулової кислоти. Такий мікс ефективний у боротьбі з пігментацією шкіри та допомагає стимулювати вироблення колагену. Чесно кажучи, я не думаю, що ціна має значення. Краще читайте склад на етикетці,
– прокоментувала експерт Уолдман.
Лікарка додала, що рекомендує також користуватись засоби для зволоження шкіри з містом ніацинаміду – вітаміну В3 в рідкій формі, а також ресвератролу і ретинолу.