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Чому не варто купувати дорогі сироватки для обличчя: пояснення дерматолога

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Чому не варто купувати дорогі сироватки для обличчя
Чому не варто купувати дорогі сироватки для обличчя / jmalay.com

Гарвардський дерматолог Ебігейл Уолдман розвінчала міфи про те, що дорогі сироватки для обличчя мають кращу якість, ніж бюджетні варіанти. За її словами, краще звертати увагу на склад косметичного засобу, а не на його ціну.

Про це повідомляють на Harvard Health.

Чудодійні б’юті сироватки користуються сьогодні неабиякою популярністю серед відомих блогерів та зірок шоу-бізнесу. Однак лікар зазначає, що вони і справді є ефективнішими ніж зволожуючі креми та відмінно можуть боротись зі старінням шкіри, однак головне не ціна, а склад продукту.

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Найбільш ефективна комбінація вітаміну С, вітаміну Е і ферулової кислоти. Такий мікс ефективний у боротьбі з пігментацією шкіри та допомагає стимулювати вироблення колагену. Чесно кажучи, я не думаю, що ціна має значення. Краще читайте склад на етикетці,
– прокоментувала експерт Уолдман.

Лікарка додала, що рекомендує також користуватись засоби для зволоження шкіри з містом ніацинаміду – вітаміну В3 в рідкій формі, а також ресвератролу і ретинолу.

Теги: LifeStyle Краса
Джерело: 24 Канал
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