18:09
15 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
33°C 18°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    28°C 19°C
  • субота
    30°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Некрофілія Поклонської. "Голос 60+"
Вєсті Кремля
20:15, 14 серпня
Вєсті.UA. Ляшко ґвалтує українців. Адвокат диявола Шуфрич
Вєсті.UA
19:37, 14 серпня
Як кулаками вирішують проблеми у Полтаві під гаслом антикорупційної діяльності
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Радянський плагіат
Згадати все
17:57, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Вагітність і пологи
ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому не варто народжувати у воді: пояснення медика

201 Читать новость на русском
Чому не варто народжувати у воді
Чому не варто народжувати у воді / nashamama.com

Зі слів породіль, народжувати у воді легко і біль відчувається значно менше. Але медики виступають проти таких пологів.

Акушери і педіатри зазначають, що пологи у воді не полегшують біль породіллі та не допомагають малюку легше народитись, передає Nashamama.

Окрім того, такі пологи несуть велику небезпеку для дитини і матері. Адже зафіксовано випадки, коли розроджування породіллі у ванні закінчувалось проблемами з легенями у малюка.

Читайте також: В уряді розповіли, з чого складатиметься "пакунок малюка"

Також під час такого народження дитина може підчепити інфекції, так само як і статеві органи матері. Попри фізіологічний рефлекс, завдяки якому дитина не може наковтатися води, не варто забувати, що біологічні механізми не завжди спрацьовують.

Чому не варто народжувати у воді

Особливо це стосується недоношених немовлят. Під час процесу народження дитина може заковтнути разом з водою фекальні маси, через які може підчепити інфекції дихальних шляхів.

Та попри застереження лікарі зазначають, що до початку пологів деяким жінкам варто посидіти у басейні, адже це знижує біль і скорочує тривалість пологів. Та при перших потугах важливо пересісти на спеціальне крісло для породіль.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Вагітність і пологи Діти Інфекція Поради Медицина
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
сьогодні, 15:30 Чому про новий Hyundai Santa Fe так багато говорять: тест-драйв від Авто24
У якому віці найкраще народжувати дитину: несподівані цифри від науковців
 20 квітня , 20:32
Чи можна займатися сексом під час вагітності: пояснення
 15 червня , 23:27
Чому жінки після пологів починають курити
 14 травня , 13:19
Що потрібно зробити до пологів: 3 головні речі
 16 травня , 17:33
Як позбутися набряків під час вагітності: поради
 19 червня , 15:33
Який розлад може виникнути у дитини через діабет матері
 26 червня , 11:36
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук