Чому не варто народжувати у воді: пояснення медика

Зі слів породіль, народжувати у воді легко і біль відчувається значно менше. Але медики виступають проти таких пологів.

Акушери і педіатри зазначають, що пологи у воді не полегшують біль породіллі та не допомагають малюку легше народитись, передає Nashamama.

Окрім того, такі пологи несуть велику небезпеку для дитини і матері. Адже зафіксовано випадки, коли розроджування породіллі у ванні закінчувалось проблемами з легенями у малюка.

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Також під час такого народження дитина може підчепити інфекції, так само як і статеві органи матері. Попри фізіологічний рефлекс, завдяки якому дитина не може наковтатися води, не варто забувати, що біологічні механізми не завжди спрацьовують.

Особливо це стосується недоношених немовлят. Під час процесу народження дитина може заковтнути разом з водою фекальні маси, через які може підчепити інфекції дихальних шляхів.

Та попри застереження лікарі зазначають, що до початку пологів деяким жінкам варто посидіти у басейні, адже це знижує біль і скорочує тривалість пологів. Та при перших потугах важливо пересісти на спеціальне крісло для породіль.

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