Чому не варто приймати душ у спеку: відповідь лікаря

Лікар Вікторія Савицька запевнила, що після перебування на спеці одразу приймати душ може стати причиною загострення проблем із серцем та судинами

Прохолодний душ може спричинити простудні симптоми, пише Голос UA.

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"Як би сильно не хотілося охолодитися, почекайте перед прийняттям душу хвилин 10, поки організм хоч трохи охолоне", – порадила лікар.

У спеку тіло людини втрачає рідину, разом з якою йдуть корисні мікроелементи.

Якщо ж прийняти душ, коли тіло розігріте від сонячних променів, то це може бути додатковим стресом для організму, що може зруйнувати систему захисту.

За словами лікаря, прохолодний душ у спеку – це справжній шок для серцево-судинної системи.

До слова, експерти розповіли що краще: обрати ванну, чи встановити душову кабіну.