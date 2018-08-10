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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому не варто вживати нежирні молочні продукти: порада дієтолога

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Чому не варто вживати нежирні молочні продукти
Чому не варто вживати нежирні молочні продукти / uk.baker-group.net

Не варто відмовлятись від жирних молочних продуктів, адже присутність молочного жиру у кефірі, йогурті, молоці є дуже важливою для функціонування організму.

Про це розповіла дієтолог Оксана Скиталінська на своїй сторінці у Facebook.

Жир у молочних продуктах має для здоров'я багато позитивних бонусів.

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1. Вживаючи знежирені продукти ми легко переїдаємо, бо відчуття ситості ніяк не наступає, а жир забезпечує це відчуття ситості.

2. З молочним жиром організм отримує жиророзчинні вітаміни А, D, Е, каротиноїди.

3. В присутності вітаміну D краще засвоюються кальцій та магній.

Жирні молочні продукти корисніші для здоров'я

Жирні молочні продукти корисніші для здоров'я

4. Відсутність жиру у кисломолочних продуктах компенсована вуглеводами – для загущування та покращення смаку, а вуглеводи стимулюють виділення гормону інсуліну підшлунковою залозою та пригнічують процес окислення ("спалювання") жиру, тобто схуднути на знежирених стає важче.

5. Знежирені, як і дуже жирні, погіршують засвоєння кальцію.

6. Молочний жир корисний для мозку та кишечної мікробіоти.

У тих, хто споживає виключно знежирені молочні продукти, вищий ризик хвороби Паркінсона. До речі, ягоди зменшують ризик розвитку хвороби Паркінсона, тому, якщо їсте кисломолочні, завжди додайте жменю ягід – користь буде однозначною,
– додала Скиталінська.

З вітаміном D краще засвоюються кальцій та магній

З вітаміном D краще засвоюються кальцій та магній

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Дієти
Джерело: 24 Канал
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