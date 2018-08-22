Чому не варто заїдати стрес їжею: пояснення Супрун

Часто, коли людина відчуває стрес, вона намагається його заїдати їжею. Та варто пам’ятати, що це лише миттєве полегшення, яке тягне за собою проблеми зі здоров’ям у майбутньому.

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун пояснює, що стрес – відповідь організму на раптові зміни довкола.

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При тривалому впливі стресу страждають кілька систем організму. А також він негативно впливає на харчові вподобання.

Гормон стресу – кортизол – разом з високим рівнем інсуліну підвищує бажання з’їсти солодку або жирну їжу. Під час вживання солодощів мозок отримує задоволення.

Через замкнене коло у людини збільшуються ризики появи надмірної ваги. Стрес тягне за собою й інші небезпечні звички: велика кількість кави, алкоголю та куріння, що начебто допоможуть заспокоїтися.

До того ж, чоловіки та жінки по-різному борються зі стресом. Жінки схильні заїдати стрес, а чоловіки більше курять та вживають алкоголь. У поєднанні з гормональним дисбалансом надмірна кількість шкідливої їжі може зашкодити здоров’ю.

Щоб побороти стрес потрібно повноцінно харчуватися, добре висипатися, займатися фізичними вправами та спілкуватися з близькими.

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