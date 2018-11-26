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      Чому не вдалось відбити атаку РФ з неба чи іншим шляхом: голови МЗС і ВМС України дали пояснення

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      Командування Військово-Морських сил України разом із Міністерством закордонних справ розповіли журналістам актуальну інформацію про українських моряків та зустріч із послами різних країн.

      Про це в прямому ефірі розповіла кореспонднтка 24 каналу.

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      Перед брифінгом голова МЗС Павло Клімкін та командувач ВМС адмірал Ігор Воронченко зустрілись із послами різних країн, де представили всі докази щодо спланованої агресії РФ. Проте багато фото- та відеодоказів залишились на телефонах захоплених моряків, які у них відібрали.

      На брифінгу підтвердили інформацію, що у полоні перебувають 23 моряка, троє з них – у лікарні (один офіцер і два контрактники). Також голови зазначили, що після анексії Криму на території окупованого півострова за цей час з'явилось дуже багато військової техніки. Саме тому відбити атаку РФ з неба або будь-яким іншим шляхом було неможливо. Як зазначив Павло Клікін, вчора, 25 листопада, це питання обоворювалось в режимі реального часу, та, на жаль, вони не змогли вжити будь-яких заходів.

      Щодо того, як українські кораблі пересікали Керченську протоку, коли наші кораблі виходили у відкрите море, Також командувач ВМС заявив, що українські моряки не провокували ситуацію, а навпаки заздалегідь попередили про пересікання Керченської протоки та попросили місце для якірної стоянки.

      Відео про події в Азовському морі

      Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила три українських судна.

      В понеділок, 26 листопада, Верховна Рада на позачерговому засіданні з ініціативи президента розгляне питання про запровадження воєнного стану, рішення буде оголошено після 16:00.

      Теги: Воєнний стан в Україні Новини України Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 канал
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