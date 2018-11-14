Чому небезпечно бути активістом в українських містечках і селах: обурливі деталі

У 2018 році зафіксовано 15 нападів на активістів та журналістів. Усього за останні 4 роки таких випадків було 52. Дехто із борців за краще життя країни переніс вже по 2-3 напади. Ні виконавці, ні замовники ще не понесли покарання.

Активіст Віталій Олешко намагався зробити місто Бердянськ екологічним і цікавим для туристів. Його вбили 31 липня у подвір'ї власного дому, на очах у дружини і друзів.

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31 липня Україну сколихнув новий жорстокий напад на Катерину Гандзюк. Зловмисники стежили за нею кілька днів. В день нападу чатували під будинком із літровою банкою сірчаної кислоти.

Активісти переконані – їх публічно залякують, аби решта боялася говорити. І чим далі від столиці, тим важчою є ситуація із захистом проактивної частини суспільства.

Громадський активіст Дмитро Булах пережив декілька нападів. Він публічно звинуватив місцевих політиків: Геннадія Кернеса, Михайла Добкіна та Павла Фукса у корупції. І наступного дня потрапив до реанімації із черепно-мозковою травмою. Після цього, зізнався, без засобів самооборони з дому не виходить.

В обласних центрах ще не так страшно як в районних центрах або селищах. Людей вбивають тільки через те, що заважали сільському голові,

– сказав Булах.



Дмитро Булах

Максимові Бородіну з Маріуполя побили машину. А він вимагав усього лише, щоб власники заводу "Азовсталь", а це олігархи Рінат Ахметов та Вадим Новінський, не економили на очисних спорудах. Адже рівень забруднення повітря у місті перевищив вже всі допустимі норми. Активіст не здався і після того, як на нього напали кілька молодиків та побили.



Максим Бородін

Правозахисник Масі Найєм таких відчайдух бачить мало не щодня. Розповів, навіть із наданням юридичного захисту активістам в регіонах велика проблема. Це у столиці недопуск адвоката до активіста може набрати розголосу. А в регіоні – це найменше, що може статися.

Може бути побиття, погрози. В Києві ми більше під наглядом людей, які стали трохи сміливішими. І їм за це ще нічого не сталося,

– сказав адвокат Масі Найєм.

Пасивність людей, корумпована правоохоронна та чиновницька системи – це причини, які змушують активістів у маленьких містах та селах оглядатися, викриваючи порушників та корупціонерів. І вберегти активістів, може саме суспільство, переконані наші співрозмовники. Українці мають вимагати збереження своїх прав.