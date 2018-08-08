Чому небезпечно переривати вагітність медикаментозно

Медикаментозний аборт – це переривання вагітності за допомогою таблеток. Потім на жінку чекає так звана "чистка". Але не все так просто, адже для організму це може мати непоправні наслідки.

На ранньому терміні вагітності і розвитку плоду (до шостого тижня) проводиться медикаментозне переривання вагітності, наслідки якого не такі жахливі, як після хірургічного втручання, передає Nashamama.

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Метод медикаментозного аборту дозволяє уникнути інфекцій, рубців на шкірі, впливу наркозу і медикаментів. Ймовірність ускладнень майже відсутня.

Але ризики, на жаль, ніхто не скасовував. Будь-який вид аборту вимагає спостереження лікаря за станом жінки у медичному закладі.

Це необхідно через ймовірні порушення гормонального та емоційного балансу в організмі жінки. Наслідки після медикаментозного аборту можуть проявитися навіть через роки.

Після проведення такого аборту жінка може зіткнутись з такими наслідками, як: нестійкий менструальний цикл, безпліддя, зміни у характері (стає дратівливою, депресивною чи млявою).

Що таке аборт? Це переривання вагітності. Народження дитини після 28 тижня вагітності називають передчасними пологами. Аборт може бути мимовільним (викидень) і медичним (пряме втручання — хірургічне чи медикаментозне).

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