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Чому небезпечно переривати вагітність медикаментозно

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Чому небезпечно переривати вагітність
Чому небезпечно переривати вагітність / vsizalejnosti.in.ua

Медикаментозний аборт – це переривання вагітності за допомогою таблеток. Потім на жінку чекає так звана "чистка". Але не все так просто, адже для організму це може мати непоправні наслідки.

На ранньому терміні вагітності і розвитку плоду (до шостого тижня) проводиться медикаментозне переривання вагітності, наслідки якого не такі жахливі, як після хірургічного втручання, передає Nashamama.

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Метод медикаментозного аборту дозволяє уникнути інфекцій, рубців на шкірі, впливу наркозу і медикаментів. Ймовірність ускладнень майже відсутня.

Але ризики, на жаль, ніхто не скасовував. Будь-який вид аборту вимагає спостереження лікаря за станом жінки у медичному закладі.

Це необхідно через ймовірні порушення гормонального та емоційного балансу в організмі жінки. Наслідки після медикаментозного аборту можуть проявитися навіть через роки.

Після проведення такого аборту жінка може зіткнутись з такими наслідками, як: нестійкий менструальний цикл, безпліддя, зміни у характері (стає дратівливою, депресивною чи млявою). 

Що таке аборт? Це переривання вагітності. Народження дитини після 28 тижня вагітності називають передчасними пологами. Аборт може бути мимовільним (викидень) і медичним (пряме втручання — хірургічне чи медикаментозне).

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Жіноче здоров’я Вагітність і пологи Лікування
Джерело: 24 Канал
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