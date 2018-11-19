Чому небезпечно пити забагато води: пояснення медиків

Людина не може жити без води. Лікарі радять випивати в день 1,5-2 літри рідини, аби бути здоровим та мати гарне самопочуття. Водночас, вживання занадто великої кількості води може бути небезпечним для здоров'я.

Як пише Business Insider, проблеми починаються тоді, коли людина п'є більше води, аніж можуть обробити її нирки.

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Видання пояснює, що нирки можуть обробити приблизно 800-1000 мілілітрів води в годину. Якщо цю кількість перевищити, то порушується баланс натрію в організмі.

Вчені називають цей стан "сп'яніння" водою. Він ускладнює регулювання кров'яного тиску, що може призвести до пошкодження функцій мозку, коми та навіть смерті.

Медики наголошують, що надмірна гідрація може бути так само небезпечна, як і зневоднення. Найбільш уразливими вважаються люди, які мають проблеми саме з нирками.

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