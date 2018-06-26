Чому небезпечно різко заходити в холодну воду у спеку: відповідь лікаря

Медики не рекомендують одразу заходити в холодну воду після тривалого перебування на сонці.

Все тому, що різкий перепад температур може спричинити судинний спазм, шок або серцевий напад, пише ГолосUA.

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Лікар Вікторія Савицька зазначила, що особливо небезпечно це робити людям, які страждають на хронічні захворювання та проблеми з серцем.

Такий різкий температурний контраст небезпечний навіть для здорових людей.

У водойму можна заходити лише після попереднього охолодження організму. Для людей, які мають проблеми із серцем, необхідно перед купанням розтертися мокрим рушником або полити водою ноги, плечі та ліктьові згини. Можна змочити голову та виски.

Медик радить заходити у воду повільно, спершу по щиколотки. Можна опустити долоні у воду, намочити спину та живіт. Тільки тоді, коли людина не відчуватиме холод у ногах, можна занурюватися всім тілом.

До слова, Міністерство охорони здоров'я нагадали правила поведінки на воді, які допоможуть зберегти життя та отримати задоволення від відпочинку.