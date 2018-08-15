Дерматологи з Центру досліджень Ленгон в Нью-Йорку встановили, чим загрожує самостійне видалення прищів у зоні, яку називають "трикутником смерті".

Мова йде про зону, яку називають "трикутником смерті", інформує Daily Mail.

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Він починається від основи носа трохи нижче чола і закінчується крапкою з обох сторін губ.



"Трикутник смерті"

Медичні експерти вважають, що видавлювання прищів в цій зоні тягне за собою найбільшу загрозу, оскільки вона дуже важлива для постачання крові всьому організму.

Дослідники вважають, що інфекції і бактерії на руках, які потрапляють в кров після видавлювання прищів, у деяких випадках можуть спровокувати порушення роботи мозку і очей, наслідки яких не можна виправити. Вчені зазначають, що інфекції, що потрапляють в організм через тканини обличчя, здатні викликати сліпоту, абсцес мозку, менінгіт і навіть інсульт.



Чому небезпечно самостійно позбуватися від прищів на обличчі

Щоб запобігти таким наслідкам, потрібно проводити дезінфекцію рук за допомогою, зокрема, рідкого мила і спиртових серветок.

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