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Чому небезпечно самостійно позбуватися від прищів на обличчі

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Чому небезпечно самостійно позбуватися від прищів на обличчі
Чому небезпечно самостійно позбуватися від прищів на обличчі / skincarebyanki.no

Дерматологи з Центру досліджень Ленгон в Нью-Йорку встановили, чим загрожує самостійне видалення прищів у зоні, яку називають "трикутником смерті".

Мова йде про зону, яку називають "трикутником смерті", інформує Daily Mail.

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Він починається від основи носа трохи нижче чола і закінчується крапкою з обох сторін губ.


"Трикутник смерті"

Медичні експерти вважають, що видавлювання прищів в цій зоні тягне за собою найбільшу загрозу, оскільки вона дуже важлива для постачання крові всьому організму.

Дослідники вважають, що інфекції і бактерії на руках, які потрапляють в кров після видавлювання прищів, у деяких випадках можуть спровокувати порушення роботи мозку і очей, наслідки яких не можна виправити. Вчені зазначають, що інфекції, що потрапляють в організм через тканини обличчя, здатні викликати сліпоту, абсцес мозку, менінгіт і навіть інсульт.

Чому небезпечно самостійно позбуватися від прищів на обличчі
Чому небезпечно самостійно позбуватися від прищів на обличчі

Щоб запобігти таким наслідкам, потрібно проводити дезінфекцію рук за допомогою, зокрема, рідкого мила і спиртових серветок.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Краса
Джерело: 24 Канал
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