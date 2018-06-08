Чому небезпечно залишати дітей в авто: пояснення Супрун

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун застерегла батьків не залишати дітей без нагляду в авто, оскільки це може бути смертельно небезпечним.

Про це вона написала у Facebook.

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Все тому, що панель автомобіля на сонці нагрівається до 70 ℃ впродовж однієї години.

Супрун навела дані дослідження американських вчених. У них йдеться про те, що у таких умовах дитина може отримати теплову травму. Якщо ж авто стоїть у затінку. То цей час збільшується до двох годин.

Проте ступінь перегрівання може бути смертельно небезпечним для дітей.

Діти перегріваються у тих самих умовах набагато швидше, ніж батьки. Малюки особливо чутливі до зміни температур, дорослі ж їх часто не відчувають.

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