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Чому небезпечно залишати дітей в авто: пояснення Супрун

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Супрун застерегла батьків не залишати дітей в авто
Супрун застерегла батьків не залишати дітей в авто / popsugar.com

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун застерегла батьків не залишати дітей без нагляду в авто, оскільки це може бути смертельно небезпечним.

Про це вона написала у Facebook.

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Все тому, що панель автомобіля на сонці нагрівається до 70 ℃ впродовж однієї години.

Супрун навела дані дослідження американських вчених. У них йдеться про те, що у таких умовах дитина може отримати теплову травму. Якщо ж авто стоїть у затінку. То цей час збільшується до двох годин.

Проте ступінь перегрівання може бути смертельно небезпечним для дітей.

Діти перегріваються у тих самих умовах набагато швидше, ніж батьки. Малюки особливо чутливі до зміни температур, дорослі ж їх часто не відчувають.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділіЗдоров'я.

 

Теги: Здорове життя Здоров'я Вагітність і діти Уляна Супрун Діти
Джерело: 24 Канал
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