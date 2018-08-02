Чому негативні думки вранці небезпечні
Дуже важливо, щоб початок дня починався позитивно, а не у стані психологічної напруги. Негативний емоційний стан вранці може мати такі ж наслідки протягом дня.
Про це розповіли фахівці Центру здорового старіння штату Пенсильванія, передає PsychCentral.
Вони стежили за групою добровольців, у якому настрої вони починали свій день. З'ясувалось, що якщо прокинувшись, людина відчуває дискомфорт від думок про новий важкий день – це погано відбивається на її мисленні.
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Через відчуття напруження вранці їхня робоча пам'ять, відповідальна за здатність до навчання і запам'ятовування нової інформації, показувала більш низькі результати у цей день.
Передбачення стресового ефекту істотно впливає на робочу пам'ять, незалежно від реальних стресових подій,
– пояснили вчені.
Негативні думки вранці погано впливають на робочу пам'ять протягом дня
Зниження активності функціоналу робочої пам'яті веде до помилок, адже виникають проблеми з концентрацією. Особливо це небезпечно для людей літнього віку через когнітивний спад (зниження пам'яті, розумової працездатності та інших когнітивних функцій).
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