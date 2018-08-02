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Чому негативні думки вранці небезпечні

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Негативні думки вранці небезпечні
Негативні думки вранці небезпечні / Фото з відкритих джерел

Дуже важливо, щоб початок дня починався позитивно, а не у стані психологічної напруги. Негативний емоційний стан вранці може мати такі ж наслідки протягом дня.

Про це розповіли фахівці Центру здорового старіння штату Пенсильванія, передає PsychCentral.

Вони стежили за групою добровольців, у якому настрої вони починали свій день. З'ясувалось, що якщо прокинувшись, людина відчуває дискомфорт від думок про новий важкий день – це погано відбивається на її мисленні.

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Через відчуття напруження вранці їхня робоча пам'ять, відповідальна за здатність до навчання і запам'ятовування нової інформації, показувала більш низькі результати у цей день.

Передбачення стресового ефекту істотно впливає на робочу пам'ять, незалежно від реальних стресових подій,
– пояснили вчені.

Негативні думки вранці небезпечні

Негативні думки вранці погано впливають на робочу пам'ять протягом дня

Зниження активності функціоналу робочої пам'яті веде до помилок, адже виникають проблеми з концентрацією. Особливо це небезпечно для людей літнього віку через когнітивний спад (зниження пам'яті, розумової працездатності та інших когнітивних функцій).

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Психологія Стрес
Джерело: 24 Канал
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