Чому необхідно робити зарядку зранку: переконливі факти

Ранкова зарядка допомагає людині прокинутися, організм здатний адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні подразники.

Зарядка допомагає швидше перейти в робочий стан, пише Cosmo.

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Все тому, що під час сну людина занурюється у сплячий режим – зменшується частота серцевих скорочень, розслабляються м'язи, уповільнено функціонують внутрішні органи.

Зарядка допомагає активізувати роботу людського організму.

Вона також покращує кровообіг. Зоровий, вестибулярний, слуховий апарат починають працювати у звичайному режимі.Нервова система мобілізується – зникає сонливість та загальмованість.

Ранкова зарядка дозволяє людина виконувати робочі справи все через 10-15 хвилин, а без неї організму потрібно 2-3 години.Лікарі рекомендують робити ранкову зарядку зразу після пробудження – до сніданку та вмивання.

За два чи три тижні ранкова зарядка покращить самопочуття людини – вона стане менш схильна до втоми, покращиться настрій, менше турбуватиме головний біль і тяжкість в тілі.