Чому необхідно робити зарядку зранку: переконливі факти
Ранкова зарядка допомагає людині прокинутися, організм здатний адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні подразники.
Зарядка допомагає швидше перейти в робочий стан, пише Cosmo.
Читайте також: Науковці здивували заявою про користь дієтичної газованої води
Все тому, що під час сну людина занурюється у сплячий режим – зменшується частота серцевих скорочень, розслабляються м'язи, уповільнено функціонують внутрішні органи.
Зарядка допомагає активізувати роботу людського організму.
Вона також покращує кровообіг. Зоровий, вестибулярний, слуховий апарат починають працювати у звичайному режимі.Нервова система мобілізується – зникає сонливість та загальмованість.
Ранкова зарядка дозволяє людина виконувати робочі справи все через 10-15 хвилин, а без неї організму потрібно 2-3 години.Лікарі рекомендують робити ранкову зарядку зразу після пробудження – до сніданку та вмивання.
За два чи три тижні ранкова зарядка покращить самопочуття людини – вона стане менш схильна до втоми, покращиться настрій, менше турбуватиме головний біль і тяжкість в тілі.
Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.