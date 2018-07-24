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Чому необхідно робити зарядку зранку: переконливі факти

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Чому необхідно робити зарядку зранку
Чому необхідно робити зарядку зранку / hqwallpapersgalaxy.com

Ранкова зарядка допомагає людині прокинутися, організм здатний адекватно реагувати на зовнішні та внутрішні подразники.

Зарядка допомагає швидше перейти в робочий стан, пише Cosmo.

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Все тому, що під час сну людина занурюється у сплячий режим – зменшується частота серцевих скорочень, розслабляються м'язи, уповільнено функціонують внутрішні органи.

Зарядка допомагає активізувати роботу людського організму.

Вона також покращує кровообіг. Зоровий, вестибулярний, слуховий апарат починають працювати у звичайному режимі.Нервова система мобілізується – зникає сонливість та загальмованість.

via GIPHY

Ранкова зарядка дозволяє людина виконувати робочі справи все через 10-15 хвилин, а без неї організму потрібно 2-3 години.Лікарі рекомендують робити ранкову зарядку зразу після пробудження – до сніданку та вмивання.

За два чи три тижні ранкова зарядка покращить самопочуття людини – вона стане менш схильна до втоми, покращиться настрій, менше турбуватиме головний біль і тяжкість в тілі.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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