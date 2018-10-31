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      Чому нещасливі пари не розлучаються: пояснення психологів

      308 Читать новость на русском
      Чому нещасливі пари не розлучаються
      Чому нещасливі пари не розлучаються / bogoslov.org

      Останнім часом, чимало пар нещасливі разом, та попри це вони не можуть розірвати стосунки і продовжують жити у складному для обох шлюбі.

      Зі слів психологів, пари, які не бажають продовжувати стосунки, не можуть їх розірвати не через егоїстичні міркування, пише Рsychology today.

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      Вони провели дослідження, яке складалось з двох частин – опитали понад тисячі осіб, які перебувають у романтичних стосунках, а потім стежили за ними протягом 10 днів.

      У другій частині експерименту взяли участь 500 людей, які роздумували над розлученням. За кожним з учасників психологи спостерігали протягом двох місяців.

      У результаті дослідження з'ясувалося, що люди значно рідше зважувалися запропонувати партнеру розлучитися, якщо вважали, що той до них сильно прив'язаний.

      Висновок психологів: перервати стосунки, які не приносять щастя, людям заважала саме турбота про партнера, а не будь-які більш егоїстичні мотиви.

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      Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія
      Джерело: 24 Канал
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