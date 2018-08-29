Чому нестабільні романтичні стосунки шкідливі: пояснення

Часто партнерів, які розривають стосунки і знову сходяться, тримає виключно секс. Але такі стосунки мають негативний вплив на здоров'я, адже загрожують депресією.

Як передає Independent, пари, які перебувають у нестабільних стосунках, мають набагато вищий рівень ризику розвитку депресії, тривоги і занепокоєння, ніж ті у кого у міцні, серйозні відносини.

Читайте також: Що чоловіки і жінки розцінюють як зраду: дослідження

Психологи Міссурійського університету у Колумбії провели дослідження, під час якого встановили зв'язок між нестабільністю у стосунках і насильством, низьким рівнем відданості і комунікації партнерів.

Досить часто у таких стосунках виникають суперечки та зради. Такі пари розходяться, але продовжують тягнутися один до одного,

– зазначив коуч зі стосунків Джеймс Пріс.

Токсичні стосунки краще завершувати, щоб не шкодити здоров'ю

Хитка модель стосунків призводить до низької самооцінки, посилює внутрішню нестабільність та провокує серйозні психологічні проблеми, зокрема, депресію. І чим довше такі стосунки продовжуються, тим гірше партнери себе почувають.

Зі слів психолога Мадлен Мейсон Рентрі, найчастіше такі пари тримає секс, через який вони хочуть повернутися у потенційно токсичні стосунки, адже їм здається, що вони не можуть жити один без одного.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.