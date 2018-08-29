10:51
29 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
23°C 16°C
  • четвер
    24°C 13°C
  • п'ятниця
    25°C 11°C
  • субота
    27°C 13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. П – Путін, П – Пісуар. Суперсобянін супермер
Вєсті Кремля
21:15, 28 серпня
Вєсті.UA. Порохоронець Савченко. Танці з дірками
Вєсті.UA
19:09, 28 серпня
Наварія: як "замітають сліди" земельних "дерибанів" чиновники і хто прикривається ветеранами АТО
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати все. Український рок в стилі олд-скул
Згадати все
23:50, 28 серпня
Телеканал новин 24 Новини Психологія
ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Чому нестабільні романтичні стосунки шкідливі: пояснення

231 Читать новость на русском
Чому нестабільні романтичні стосунки шкідливі
Чому нестабільні романтичні стосунки шкідливі / unsplash.com

Часто партнерів, які розривають стосунки і знову сходяться, тримає виключно секс. Але такі стосунки мають негативний вплив на здоров'я, адже загрожують депресією.

Як передає Independent, пари, які перебувають у нестабільних стосунках, мають набагато вищий рівень ризику розвитку депресії, тривоги і занепокоєння, ніж ті у кого у міцні, серйозні відносини.

Читайте також: Що чоловіки і жінки розцінюють як зраду: дослідження

Психологи Міссурійського університету у Колумбії провели дослідження, під час якого встановили зв'язок між нестабільністю у стосунках і насильством, низьким рівнем відданості і комунікації партнерів.

Досить часто у таких стосунках виникають суперечки та зради. Такі пари розходяться, але продовжують тягнутися один до одного,
– зазначив коуч зі стосунків Джеймс Пріс.

Токсичні стосунки краще завершувати, щоб не шкодити здоров'ю

Токсичні стосунки краще завершувати, щоб не шкодити здоров'ю

Хитка модель стосунків призводить до низької самооцінки, посилює внутрішню нестабільність та провокує серйозні психологічні проблеми, зокрема, депресію. І чим довше такі стосунки продовжуються, тим гірше партнери себе почувають.

Зі слів психолога Мадлен Мейсон Рентрі, найчастіше такі пари тримає секс, через який вони хочуть повернутися у потенційно токсичні стосунки, адже їм здається, що вони не можуть жити один без одного.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Психологія Депресія Здорове життя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Іловайський котел: кривавий серпень української історії
сьогодні, 08:55 Іловайський котел: кривавий серпень української історії
Соломія Ніколайчук
Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
сьогодні, 08:43 Чому пропозиції Тимошенко змінити Конституцію можуть погано вплинути на всю Україну
Блог Соцмережі
Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
28 серпня, 22:01 Шокуюче порушення прав людини в Білорусі: Україна повинна відповісти
Богдан Яременко
Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого
28 серпня, 20:01 Син скоріше зломиться, але не зігнеться, – батько військовополоненого
Катерина Петренко
Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
28 серпня, 19:01 Траур за Америкою, якої більше не буде: західні ЗМІ про внесок Маккейна у світову політику
Олександра Кравчук
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Як лідер збірної України оголосив бойкот російському реперу Тіматі
 23 жовтня 2016 , 19:30
Офіційно: Раньєрі звільнили з посади головного тренера "Лестера"
 23 лютого 2017 , 22:04
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук