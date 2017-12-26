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Чому новорічні бажання не збуваються

22:07, 26 грудня 458 Читать новость на русском
Чому не збуваються новорічні бажання: причини
Чому не збуваються новорічні бажання: причини / gettyimages

В новорічну ніч прийнято загадувати бажання, як раз в той час, коли б'ють куранти. Навіть найбільші песимісті і цей момент сподіваються на диво. Але, у більшості випадків, чуда так і не стається. Тож, чому новорічні бажання не збуваються – читайте в матеріалі.

Психолог Олена Савинова у блозі для ВВС пояснила, чому разом із новорічною ялинкою ми викидаємо усі наші бажання та сподівання у новому році.

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В новорічну ніч ми загадуємо найрізноманітніші бажання – від прагнення зберегти любов та сім'ю, до більш банальніших – купити машину чи схуднути. Але коли не справджуються, ми сприймає це, наче належне. Бо покладаємо на долю, а не власні сили та старання. Як не дивно, часто ми самі собі заважаємо бути успішними, щасливими і втілювати свої бажання в реальність.

Чому новорічні бажання не збуваються?

Страх змін

Ми підсвідомо опираємося змінам у житті, навіть якщо їх щиро бажаємо. Причиною неготовності до нового можуть бути як банальні лінощі, так і переконання, що нічого не вийде. Якщо ви не будете намагатися щось змінити в своєму житті, то зміни самі по собі не стануться.

Надмірний консерватизм і раціоналізація

Усім відомі так звані народні мудрості – "краще мало, але стабільно" (про зарплату) чи "добре там, де нас немає" (про бажання змінити роботу). Якщо ви будете слідувати таким настановам і в новому році, то змінити щось у вас навряд чи вийде.

Мислення стереотипами

Найбільш поширені стереотипи: ніхто не вчить нову мову після 30, ніхто не розлучається після 50, жінки першими не освідчуються в коханні... Список довгий. Забудьте про них! Керуйтеся лише власним бажанням та досвідом, а не чужими стереотипами.

Пастка гордості

Гордість заважає висловити почуття, звернутися по допомогу, зізнатися, що чогось не вмієте і попросити навчити. Кажуть, надмірна гординя – єдиний скарб жебраків. Але ви ж не жебраки.

Надто серйозне ставлення до себе

Якщо ви дозволите собі трохи самоіронії, навчитеся не ображатися не на себе за те, що не є бездоганними, то це неабияк полегшить життя. Сприймайте власні помилки, як досвід та можливість навчитися чогось нового.

Підміна насолоди накопичуванням

Ми часто не вміємо або не встигаємо отримувати справжнє задоволення від сьогоднішнього дня. Нам хочеться все більше-більше... Живемо химерним майбутнім, не помічаючи, що теперішнє життя, яким ми незадоволені, насправді цікаве й змістовне. Навчіться отримувати задоволення від кожного свого прожитого дня!

Теги: LifeStyle Здорове життя Поради Новорічні свята Психологія
Джерело: 24 Канал
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