Чому обід має бути повноцінним і що варто їсти: коментар дієтолога

Саме обід повинен бути основним прийомом їжі та має становити 35-40% від всього з'їденого протягом дня.

Про це популярний дієтолог Світлана Фус розповіла на своїй сторінці у Instagram. З її слів, впродовж дня організм витрачає багато енергії, яку необхідно відновлювати.

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Саме в обідній час всі необхідні організму компоненти засвоюються краще за все, ми швидко відновлюємо витрачену енергію, відчуваємо приплив сил, підвищуємо свою продуктивність і готуємося до наступної частини дня,

– зазначила вона.

Що їсти на обід (білки, жири і вуглеводи):

- м'ясо, риба або птиця (100 грамів) + овочі (200 грамів) + каша (50 грамів);

- каша (100 грамів) + овочі (200 грамів) + м'ясо (50 грамів);

- бобові (100 грамів) + овочі (200 грамів).

Основний принцип повноцінного обіду – якщо основна страва, наприклад, каша, тоді м'яса потрібно буде з'їсти вдвічі менше за обсягом. І навпаки.

Будьте уважні: вживаючи м'ясо, рибу або птицю разом з бобовими, ви надаєте зайве навантаження на шлунок. Бобові довго і важко перетравлюються в поєднанні з цими продуктами,

– додала вона.

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