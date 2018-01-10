Чому обіцянки про метро на Троєщину приречені залишитись мріями

В Києві не було такого міського голови який би не обіцяв побутувати на Троєщину метро. Та що там. Не лише місцеві чиновники, а й прем'єри та віце-прем'єри періодично повідомляють фантастичні новини на цю тему.

Для мешканців урядового кварталу нагадаю, Троєщина – це такий житловий масив на лівому березі Києва. Там живе майже 300 тисяч людей і вранці більшість із них їде на правий берег Києва на роботу, а ввечері повертається додому.

А зовсім нещодавно віце-прем’єр міністра економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів провів у Києві переговори з китайськими інвесторами, зацікавленими у фінансуванні будівництва четвертої гілки столичного метрополітену.

Читайте також: Які політичні ігри відбуваються навколо фінансової поліції

Чому китайці раптом захотіли виділити майже 2 мільярди доларів на київське метро? Відповідь на це питання чиновники поки тримають в таємниці. Як і інші несуттєві подробиці, зокрема, строки проведення цього будівництва.

До речі строки будівництва зникли із проекту 4 гілки метрополітену ще за попереднього очільника Києва – Олександра Попова. Хоча це принаймні чесно. Бо схоже коли в Києві нарешті побудують нову гілку метро перші колоністи вже злітають на Марс. І буде не дивно, якщо поїздка в підземці виявиться дорожчою.

Більше про обіцянки мера Києва та інвесторів побудувати у Києві метро на Троєщину – дивіться у програмі.