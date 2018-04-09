Чому обвалилася російська біржа і які це матиме наслідки

Через нові санкції США російські олігархи сьогодні лише за декілька годин збідніли приблизно на 9 мільярдів доларів. Фондовий ринок Росії обвалився на 10 відсотків. І це в той час, коли світові майданчики демонструють позитивну динаміку.

Долар по 60 і євро по 73 рублі. Так російський ринок відреагував на різкий обвал біржі РФ.

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Найбільше втратили у ціні акції алюмінієвого гіганта "Русал" олігарха Олега Дерипаски – за десять хвилин компанія стала на двадцять відсотків дешевшою. Тож акції швидко зняли з продажів взагалі. Напередодні компанія оголосила про можливий дефолт.

Один з керівників "Русалу" – Олег Дерипаска фігурант списку до якого загалом увійшли 7 російських олігархів і 12 їхніх компаній, а також 17 держслужбовців. На відміну від попереднього, так званого попереджувального санкційного списку, куди ввійшла 241 людина, цей вже передбачає безпосередній тиск.

Формально, якщо ти під санкціями, то з тобою не можна вести бізнес. Такі клієнти стають токсичними і якщо ти з ними починаєш працювати, будь готовий до того, що настануть якісь несприятливі наслідки для тебе самого,

– сказав юрист-міжнародник експертної групи KievStratPro Віталій Власюк.

Втратили позиції і ті, хто не потрапив під санкції. Акції "Сбербанку" подешевшали на 13 %, "Роснєфті" та НОВАТЭКу – на 11%. Лідером антирейтингу на деякий час став "Мечел" – акції металургійної компанії обвалились майже на 32%.

Україні вигідні санкції США. Адже, щороку через обмеження кремль втрачає близько 140 мільярдів доларів. І це послаблює агресора на українському Донбасі та в Криму.

Однак, ще жоден з п'яти пакетів попередніх санкцій не змусили нинішню адміністрацію президента РФ відступити. Російська влада вже пообіцяла допомогти мільярдерами, які потрапили під санкції. Щоправда, як поки що не кажуть.