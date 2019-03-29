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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПЕНСІЯ НАФТОГАЗ

      Чому об'єднання демократичних сил навколо Гриценка не дає бажаних результатів

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      Згідно з даними соціологічних опитувань, об'єднання Анатолія Гриценка з іншими кандидатами демократичних сил, зокрема з Андрієм Садовим, не дає бажано ефекту.

      Про це у прямому ефірі розповів політолог Михайло Басараб.

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      На його думку, найбільший прорахунок Гриценка полягає в тому, що він зробив ставку лише на телебачення та соцмережі. Також експерт додав, що у кандидата були шанси поборотися за вихід в другий тур та перемогу.

      Якби він вийшов в другий тур, то переміг би у будь-кого з сьогоднішніх фаворитів. Але для цього потрібно було "завести" вулиці,
      – зазначив Басараб.

      Й пояснив, що це означає, що потрібно було робити більше масових акцій, а не зустрічатися з малими групами людей. Певні спроби у цьому напрямку Гриценко здійснював, їздив регіонами, та, на думку політолога, було вже запізно.

      Гриценко та Садовий
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      До розмови у прямому ефірі долучився й політик Дмитро Гнап, який зняв свою кандидатуру з президентських виборів на користь Анатолія Гриценка. Він наголосив, що шкодував би, якщо б не виконав свою публічну обіцянку це зробити.

      Звісно, я не шкодую. Незалежно від результатів виборів, українські демократи показали, що родове прокляття, там де два українці й два гетьмани, вдається долати. Це – великий здобуток,
      – наголосив Гнап.

      За його словами, крім об'єднання для політика дуже важливим є поле вчинків. "Пану Гриценку важливо було показати людям, що він є сильним лідером та готовий вести за собою людей, відкрито й мужньо йти назустріч владі й кидати їй виклик щодня", – підсумував Гнап.

      Дмитро Гнап
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      Михайло Басараб додав, що крім цього, Гриценку не вдалося задовольнити запит суспільства на його імідж полковника.

      Складається враження, що він постійно втікає від цього образу й зробив ставку лише на питання корупції. Та насамперед виборці сприймають його як військового,
      – пояснив політичний експерт.

      Й припустив, що виборці хотіли б чути від Гриценка більше про відсіч збройній агресії Росії та інші питання, які притаманні такому політичному амплуа. Гриценко зробив дуже вузький фокус у тематичному виборі своєї кампанії.

      "З хорошого – йому вдалося зібрати достатньо велику команду відомих людей. Величезне завдання – не розгубити їх та втримати до парламентських виборів", – зазначив політолог.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Анатолій Гриценко Андрій Садовий Садовий і Гриценко об'єдналися Дмитро Гнап
      Джерело: 24 канал
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