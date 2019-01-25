Чому одні люди не набирають вагу, а іншим складно схуднути

Британські вчені знайшли причину, чому деякі люди ніколи не набирають вагу, а іншим, навпаки – складно скинути зайві кілограми, не залежно від способу життя та кількості їжі.

Виявилося, що люди, які вживають стільки їжі скільки хочуть і не товстіють, мають мутації генів, які рятують від ожиріння.

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До слова, цей ген з мутаціями є у людей з надлишковою вагою, пише журнал PLoS Genetics.

Гіпотезу дослідники перевірили на 2 тисячах зразків ДНК дуже худих британців та 2 тисячах людей з зайвою вагою.Крім того, вчені проаналізували аналогічну "картину" щодо 10 тисяч людей з нормальною вагою.

Ожиріння – причини виникнення • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;

• генетичні порушення ферментативної активності;

• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;

• переїдання психогенного характеру;

• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);

• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

Дослідження показало, що існує 13 дрібних мутацій, які впливають на те, якою буде вага людини – низькою або ж надлишковою.

Мутації в гені FTO сприяють розвитку ожирінню, а зміни в гені CADM2, які пов'язані з роботою рецепторів мозку, сприяють збереженню низької ваги.



Мутації в гені FTO сприяють розвитку ожирінню

Вчені зазначають, що у ДНК худої людини міститься менше шкідливих мутацій, що сприяють ожирінню, тому її вага менша.

Також вчені роблять висновок, що невелика вага, як і ожиріння, передається у спадок.

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