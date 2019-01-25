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      Чому одні люди не набирають вагу, а іншим складно схуднути

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      Чому одні люди не набирають вагу
      Чому одні люди не набирають вагу / Фото з вільних джерел

      Британські вчені знайшли причину, чому деякі люди ніколи не набирають вагу, а іншим, навпаки – складно скинути зайві кілограми, не залежно від способу життя та кількості їжі.

      Виявилося, що люди, які вживають стільки їжі скільки хочуть і не товстіють, мають мутації генів, які рятують від ожиріння.

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      До слова, цей ген з мутаціями є у людей з надлишковою вагою, пише журнал PLoS Genetics.

      Гіпотезу дослідники перевірили на 2 тисячах зразків ДНК дуже худих британців та 2 тисячах людей з зайвою вагою.Крім того, вчені проаналізували аналогічну "картину" щодо 10 тисяч людей з нормальною вагою.

       
      Ожиріння – причини виникнення
      • пасивний спосіб життя з малою фізичною активністю;
      • генетичні порушення ферментативної активності;
      • надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
      • переїдання психогенного характеру;
      • стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
      • недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.

      Дослідження показало, що існує 13 дрібних мутацій, які впливають на те, якою буде вага людини – низькою або ж надлишковою.

      Мутації в гені FTO сприяють розвитку ожирінню, а зміни в гені CADM2, які пов'язані з роботою рецепторів мозку, сприяють збереженню низької ваги.

      Мутації в гені FTO сприяють розвитку ожирінню
      Мутації в гені FTO сприяють розвитку ожирінню

      Вчені зазначають, що у ДНК худої людини міститься менше шкідливих мутацій, що сприяють ожирінню, тому її вага менша.

      Також вчені роблять висновок, що невелика вага, як і ожиріння, передається у спадок.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здорове життя Здоров'я Ожиріння дослідження
      Джерело: 24 Канал
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