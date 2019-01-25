Чому одні люди не набирають вагу, а іншим складно схуднути
Британські вчені знайшли причину, чому деякі люди ніколи не набирають вагу, а іншим, навпаки – складно скинути зайві кілограми, не залежно від способу життя та кількості їжі.
Виявилося, що люди, які вживають стільки їжі скільки хочуть і не товстіють, мають мутації генів, які рятують від ожиріння.
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До слова, цей ген з мутаціями є у людей з надлишковою вагою, пише журнал PLoS Genetics.
Гіпотезу дослідники перевірили на 2 тисячах зразків ДНК дуже худих британців та 2 тисячах людей з зайвою вагою.Крім того, вчені проаналізували аналогічну "картину" щодо 10 тисяч людей з нормальною вагою.
• генетичні порушення ферментативної активності;
• надмірне споживання жирів, вуглеводів, солі, алкогольних і солодких напоїв, прийом їжі в нічний час тощо;
• переїдання психогенного характеру;
• стани фізіологічні (вагітність, клімакс);
• недосипання, стреси, прийом гормональних та психотропних лікарських засобів.
Дослідження показало, що існує 13 дрібних мутацій, які впливають на те, якою буде вага людини – низькою або ж надлишковою.
Мутації в гені FTO сприяють розвитку ожирінню, а зміни в гені CADM2, які пов'язані з роботою рецепторів мозку, сприяють збереженню низької ваги.
Мутації в гені FTO сприяють розвитку ожирінню
Вчені зазначають, що у ДНК худої людини міститься менше шкідливих мутацій, що сприяють ожирінню, тому її вага менша.
Також вчені роблять висновок, що невелика вага, як і ожиріння, передається у спадок.
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