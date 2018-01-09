01:17
10 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Алкогольна методика Путіна. Літальний агент ФСБ
Вєсті Кремля
21:48, 9 січня
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
20:08, 9 січня
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Телеканал новин 24 Програми MStyle
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ОЛІМПІАДА-2018 ВІЙНА НА ДОНБАСІ РІЗДВО

Чому одяг від Calvin Klein отримав неймовірну популярність у світі

MStyle 19:30, 9 січня 417 Читать новость на русском

Одяг бренду Calvin Klein – це одне з найяскравіших втілень американської чоловічої моди та всіх її принципів. Усі колекції торгової марки традиційно випускають під одним девізом: "Хороше вбрання – це правильно пошитий одяг вишуканого крою."

Чоловік, який вибирає гардероб від Calvin Klein – це взірець стилю і чудового смаку. Візитна картка бренду – лаконічність, стриманість, мінімалізм. Ця марка одягу має свій особливий характер і образ.

Читайте також: Dolce & Gabbana – один із найвпливовіших чоловічих брендів

Творцями відомого у всьому світі бренду стали двоє друзів – Баррі Шварц і, власне, Келвін Кляйн. Працюючи над створенням своєї лінії одягу в Нью-Йорку в 1968 році, молоді дизайнери, мабуть, не припускали, що успіх буде приголомшливим. Ідейним натхненником бренду з першого дня був Кляйн.

Кельвін Кляйн – один із засновників відомого бренду

Автор провокаційних ідей і нестандартних рішень, Келвін свідомо обрав виклик як єдино правильний шлях у світі моди. З його іменем пов'язані найгучніші скандали в індустрії одягу. Одне з найбільш неординарних рішень метра – рекламна кампанія нової колекції, в основу якої було покладено картину "Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі. Представники церкви назвали неприпустимим таке використання твору мистецтва і подали на модельєра в суд. У підсумку модний будинок виплатив церкві мільйон доларів компенсації.

Calvin Klein напевно увійде в історію моди як бренд, який подарував світові стиль унісекс. Хоча були в цієї марки і набагато більш маскулінні рішення.

Стиль "мілітарі" – ще один "модний винахід" багатого на творчі ідеї Келвіна Кляйна. Цей американський бренд став першим випускати всю лінійку – від білизни до парфумів.

Читайте також: Як шведський сімейний бізнес перетворився на відомий бренд екстра-класу

Саме на одязі цього бренду уперше з'явився логотип торгової марки. Сьогодні модний будинок Calvin Klein вважають найбільш успішним і багатим у сфері модельного бізнесу. Його вартість оцінюють у 35 мільярдів доларів. Під брендом Calvin Klein випускають величезна кількість різноманітного одягу і аксесуарів.

Традиційна кольорова гама бренду – чорний, бежевий, сірий, коричневий, темно-синій.

Сукні від Calvin Klein

Головною деталлю чоловічої лінії одягу упродовж багатьох років є пальто. Модний будинок Calvin Klein не зраджує встановленим традиціям. Довгі роки колекції чоловічого одягу прикрашають стильні і строгі пальто oversize, що в перекладі – "великувате". Під цим терміном стилісти об'єднали речі, які на людині виглядають немов на кілька розмірів більше.

Одне із кредо бренду – робити одяг не лише для тих, хто знає, чого хоче. До прикладу, сучасні колекції Calvin Klein пропонують молодим чоловікам, які невпевнені у собі через свою зовнішність, навчитися за будь-яких обставин сприймати себе таким як є та завжди залишатися собою.

Теги: Мода MStyle
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 9 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Головні новини 9 січня: суд над вбивцею Ноздровської та деталі смерті екс-зятя Тимошенко
9 січня, 22:17 Головні новини 9 січня: суд над вбивцею Ноздровської та деталі смерті екс-зятя Тимошенко
1113
Сирийская операция против РФ в Хмеймиме: укринцам стоит поучиться у сирийцев правильной войне
9 січня, 21:59 Сирийская операция против РФ в Хмеймиме: укринцам стоит поучиться у сирийцев правильной войне
Юрій Бутусов 3415
Спіймана риба, яку не годують, або Кому ж у Криму жити добре?
9 січня, 21:00 Спіймана риба, яку не годують, або Кому ж у Криму жити добре?
Борис Немировський 1357
Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
9 січня, 20:01 Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
Олена Булан 1160
Помер рок-музикант Шон Карр: що відомо про екс-зятя Тимошенко
9 січня, 19:43 Помер рок-музикант Шон Карр: що відомо про екс-зятя Тимошенко
Андрій Шляхтін 2165
За кілька метрів: з'явилося моторошне відео з найближчої камери від місця ДТП у Харкові
 20 жовтня 2017 , 15:47
Перехід на зимовий час 2017: коли переводять годинники в Україні
 27 жовтня 2017 , 12:28
Загибла Ірина Бережна жила на "широку ногу": фото екс-"регіоналки" із зірками
 5 серпня 2017 , 22:53
За які вчинки Кіану Рівза вважають найблагороднішим актором Голлівуду
 14 грудня 2017 , 13:41
"Хрещений батько": маловідомі факти про шедевр гангстерського фільму
 18 листопада 2017 , 21:31
Які б'юті-експерименти принца Вільяма дратували Королеву Єлизавету
 23 листопада 2017 , 19:04
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук