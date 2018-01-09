Чому одяг від Calvin Klein отримав неймовірну популярність у світі

Одяг бренду Calvin Klein – це одне з найяскравіших втілень американської чоловічої моди та всіх її принципів. Усі колекції торгової марки традиційно випускають під одним девізом: "Хороше вбрання – це правильно пошитий одяг вишуканого крою."

Чоловік, який вибирає гардероб від Calvin Klein – це взірець стилю і чудового смаку. Візитна картка бренду – лаконічність, стриманість, мінімалізм. Ця марка одягу має свій особливий характер і образ.

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Творцями відомого у всьому світі бренду стали двоє друзів – Баррі Шварц і, власне, Келвін Кляйн. Працюючи над створенням своєї лінії одягу в Нью-Йорку в 1968 році, молоді дизайнери, мабуть, не припускали, що успіх буде приголомшливим. Ідейним натхненником бренду з першого дня був Кляйн.

Кельвін Кляйн – один із засновників відомого бренду

Автор провокаційних ідей і нестандартних рішень, Келвін свідомо обрав виклик як єдино правильний шлях у світі моди. З його іменем пов'язані найгучніші скандали в індустрії одягу. Одне з найбільш неординарних рішень метра – рекламна кампанія нової колекції, в основу якої було покладено картину "Таємна вечеря" Леонардо да Вінчі. Представники церкви назвали неприпустимим таке використання твору мистецтва і подали на модельєра в суд. У підсумку модний будинок виплатив церкві мільйон доларів компенсації.

Calvin Klein напевно увійде в історію моди як бренд, який подарував світові стиль унісекс. Хоча були в цієї марки і набагато більш маскулінні рішення.

Стиль "мілітарі" – ще один "модний винахід" багатого на творчі ідеї Келвіна Кляйна. Цей американський бренд став першим випускати всю лінійку – від білизни до парфумів.

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Саме на одязі цього бренду уперше з'явився логотип торгової марки. Сьогодні модний будинок Calvin Klein вважають найбільш успішним і багатим у сфері модельного бізнесу. Його вартість оцінюють у 35 мільярдів доларів. Під брендом Calvin Klein випускають величезна кількість різноманітного одягу і аксесуарів.

Традиційна кольорова гама бренду – чорний, бежевий, сірий, коричневий, темно-синій.

Сукні від Calvin Klein

Головною деталлю чоловічої лінії одягу упродовж багатьох років є пальто. Модний будинок Calvin Klein не зраджує встановленим традиціям. Довгі роки колекції чоловічого одягу прикрашають стильні і строгі пальто oversize, що в перекладі – "великувате". Під цим терміном стилісти об'єднали речі, які на людині виглядають немов на кілька розмірів більше.

Одне із кредо бренду – робити одяг не лише для тих, хто знає, чого хоче. До прикладу, сучасні колекції Calvin Klein пропонують молодим чоловікам, які невпевнені у собі через свою зовнішність, навчитися за будь-яких обставин сприймати себе таким як є та завжди залишатися собою.