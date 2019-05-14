Чому окупанти утримують Балуха у штрафному ізоляторі: пояснення адвоката

Адміністрація російської колонії у Тверській області, де утримують українського політв’язня Володимира Балуха, систематично поміщає бранця у штрафний ізолятор.

На це є своя причина, впевнена адвокат українця. Такі дії росіян покликані виключити умовно-дострокове звільнення Балуха. Про це захисниця бранця Кремля Ольга Дінзе розповіла в коментарі "Радіо Свобода".

Читайте також: Холод та недоїдання: Балух написав про жорстке ставлення у тюрмі РФ

Думаю, що його будуть продовжувати там тримати принаймні до 19 травня. У характеристиці напишуть, що він злісний порушник, і умовно-дострокове звільнення йому не рекомендовано,

– зазначила вона.

За словами Дінзе, Балух міг претендувати на умовно-дострокове звільнення в липні 2019 року.

Окрім того, адвокат наголосила, що самопочуття українця помітно погіршилося.

"Воно дуже погане і емоційно, і фізично", – пояснила Дінзе.

Український політв’язень, як і раніше, їсть лише хліб і п’є воду.

"В очі відразу кидаються сильні набряки ніг, що, швидше за все свідчить про хвороби нирок", – додала Дінзе.

Що відомо про Володимира Балуха?Український політв’язень, якого ФСБ Росії затримала 8 грудня 2016 року в його будинок у Криму. Жорстких репресій він зазнав через український прапор і табличку "вулиця Героїв Небесної сотні" на своєму подвір'ї. Чоловік відмовився також від паспорта РФ.



Окупаційна влада заявила, що нібито знайшла на горищі в Балуха набої і вибухівку. Однак за словами чоловіка, боєприпаси йому підкинули, щоб помститись за проукраїнську позицію.



16 січня 2018 року Балуха засудили до 3 років і 7 місяців ув'язнення у колонії-поселенні, а потім щоразу збільшували цей термін.



У березні 2018 року політв'язень оголосив безстрокове голодування, яке тривало 205 днів.



Наприкінці лютого 2019 року російські окупанти етапували Балуха з Криму у колонію вглиб РФ. Етап тривав близько місяця. Тепер політв'язня незаконно утримують у колонії міста Торжок у Тверській області.