Чому організму так погано під час грипу і як з ним боротись: поради від Супрун

Вірус грипу потрапляє до організму повітряно-крапельним шляхом або ж побутовим і далі потрапляє через слизові оболонки рота, носа або очей.

Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

Під час грипу імунітет включає такі захисні реакції, як гарячка, головний біль, біль у м‘язах, у горлі, кашель та нежить. І більшість цих симптомів насправді пов‘язані з імунною реакцією організму на вірус.

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1️. Чому виникає набряк і біль у горлі? Одним з типів клітин, які борються з вірусом, є так звані "солдати" імунної системи – білі кров’яні тільця Т-лімфоцити.

Коли Т-клітини локалізують білки вірусу грипу, вони починають розростатися в лімфатичних вузлах навколо легень та горла. Це викликає набряки та біль у цих лімфатичних вузлах. Позбавитись цього симптому можна тільки тоді, коли організм повністю одужає, – пояснила Супрун.

2️. Чому виникає кашель? Збільшення кількості слизу в легенях викликає кашель як рефлекс, щоб очистити дихальні шляхи. Боротьба з вірусом у легенях призводить до появи симптомів, схожих до розвитку бронхіту.

3️. Чому виникає головний біль та гарячка? Щоб ефективно боротися з вірусом, імунні клітини потрапляють у кровотік. А це може впливати на ділянку головного мозку, яка регулює температуру тіла, результат – гарячка та головний біль.

Грип – як допомогти організму одужати: - зверніться до сімейного лікаря;

- дотримуйтесь постільного режиму;

- пийте багато рідини;

- провітрюйте приміщення;

- робіть вологе прибирання.

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