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      Чому організму так погано під час грипу і як з ним боротись: поради від Супрун

      602 Читать новость на русском
      Чому організму так погано під час грипу
      Чому організму так погано під час грипу / informator.news

      Вірус грипу потрапляє до організму повітряно-крапельним шляхом або ж побутовим і далі потрапляє через слизові оболонки рота, носа або очей.

      Про це розповіла в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на сторінці у Facebook.

      Під час грипу імунітет включає такі захисні реакції, як гарячка, головний біль, біль у м‘язах, у горлі, кашель та нежить. І більшість цих симптомів насправді пов‘язані з імунною реакцією організму на вірус.

      Читайте також: Вакцина від грипу: все, що потрібно знати про щеплення

      1️. Чому виникає набряк і біль у горлі? Одним з типів клітин, які борються з вірусом, є так звані "солдати" імунної системи – білі кров’яні тільця Т-лімфоцити.

      Коли Т-клітини локалізують білки вірусу грипу, вони починають розростатися в лімфатичних вузлах навколо легень та горла. Це викликає набряки та біль у цих лімфатичних вузлах. Позбавитись цього симптому можна тільки тоді, коли організм повністю одужає, – пояснила Супрун.

      2️. Чому виникає кашель? Збільшення кількості слизу в легенях викликає кашель як рефлекс, щоб очистити дихальні шляхи. Боротьба з вірусом у легенях призводить до появи симптомів, схожих до розвитку бронхіту. 

      3️. Чому виникає головний біль та гарячка? Щоб ефективно боротися з вірусом, імунні клітини потрапляють у кровотік. А це може впливати на ділянку головного мозку, яка регулює температуру тіла, результат – гарячка та головний біль.

       
      Грип – як допомогти організму одужати:

      - зверніться до сімейного лікаря;
      - дотримуйтесь постільного режиму;
      - пийте багато рідини;
      - провітрюйте приміщення;
      - робіть вологе прибирання.

       

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Медицина Уляна Супрун Грип в Україні
      Джерело: 24 Канал
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