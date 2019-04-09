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      Чому дешевшають долар і євро та що буде далі: пояснення економістів

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      Прогноз курса долара і євро 2019 - чому падає валюта в Україні
      Курс долара і євро: що буде далі? / 24 канал

      Упродовж останніх трьох тижнів курс долара і євро в Україні знижується. Чому так відбувається – через економічні чинники чи передвиборчий період – 24 каналу розказали економічні експерти.

      Економічні причини, чому долар і євро падають

      Аналітики радять безпосередньо не пов'язувати зміцнення гривні з виборами, зокрема, з підсумками першого туру. Бо воно має не політичну, а звичайну ринкову природу: пропозиція тимчасово перевищує попит. Коли співвідношення між попитом і пропозицією зміниться (а це неминуче станеться), маятник хитнеться в інший бік.

      Найближчого тижня ми очікуємо продовження зниження долара до гривні. На міжбанку він може торгуватися через тиждень біля 26,4 гривні, а готівковий долар в банках – близько 26,3-26,5 гривні,
      – уточнив у коментарі 24 каналу старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

      Укріпленню позицій гривні по відношенню до євро і долара сприяли декілька економічних факторів. 

      Читайте також: 25 чи 45 гривень за долар: Наскільки добре ви розумієте, що впливає на курс гривні?

      Поточний маркетинговий рік виявився досить прибутковим для вітчизняних аграріїв та металургів. Це дозволило збільшити обсяги експорту, а отже збільшилися валютні надходження. Також підтримку гривні надають і перекази заробітчан та кредити міжнародного валютного фонду, зауважили експерти.

      Нещодавно з'явилась інформація щодо реального розміру міжнародних трансфертів від українських заробітчан, які становили рекордні 11 мільярдів доларів,
      – пояснив у коментарі 24 каналу викладач кафедри прикладної економіки Бізнес інституту Олександр Мойсеєнко.

      Валюти достатньо, тому вона дещо подешевшала в Україні.

      Читайте також: Як на курс гривні впливають гроші українських заробітчан: фінансовий експерт дав пояснення

      Фінансовий планер Любомир Остапів відзначив 24 каналу, що також додало до стабільності продовження програми з МВФ, отримання траншів від фонду та додатково надходжень під гарантії Світового банку.

      Щодо долара, то на нього найбільше впливає монетарна політика Федеральної резервної системи США. Американський регулятор має намір знизити базову ставку. 

      Відповідно, фінансові ринки отримали сигнал до посилення інтересу щодо ризикових активів. Як наслідок, збільшились короткострокові спекулятивні інвестиції в українські фінансові інструменти, зокрема в облігації державної позики, що додало валютної пропозиції на міжбанку,
      – пояснив експерт Європейського аналітичного центру Вадим Бардась.

      Як політика впливає на курс

      Однак без політичних факторів щодо курсу валют не обійшлося. Зокрема вони – у жорсткій монетарній політиці НБУ.

      Читайте також: Що буде з курсом гривні до і після виборів: пояснення економіста

      Перед виборами НБУ продовжує проводити жорстку монетарну політику, і в разі необхідності знімає напругу на валютному ринку за допомогою інтервенцій (продаж або закупівля банком великих партій іноземної валюти 24). Але враховуючи вище перелічені фактори, наразі ситуація йому дозволяє виходити на ринок зі скупкою валюти,
      – відзначив Мойсеєнко.

      Економіст Андрій Новак вважає, що в разі обрання нового президента (а не переобрання чинного) висока ймовірність, що через негативні очікування курс гривні ослабне.

      На думку Вадима Бардася також політичним можна назвати і рішення про надання пільгового періоду на розмитнення автомобілів саме до дати президентських виборів. Це дозволило діючій владі вилучити частину валютних заощаджень українців та направити їх на валютний ринок для передвиборної стабілізації національної грошової одиниці.

      Після виборів варто очікувати на подорожчання долара до 28-29 гривень. Як відзначають експерти:

      • зростуть закупки імпорту і виплати зовнішніх боргів
      • буде розширюватись емісія гривні (випуск в обіг нових грошових знаків) у зв’язку з уповільненням темпів економічного зростання та підвищенням дефіциту державного бюджету.

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Фінанси Гроші Курси валют Долар Гривня Євро
      Джерело: 24 канал
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