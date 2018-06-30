Чому пальмова олія шкідлива для чоловіків

Пальмова олія може серйозно нашкодити здоров'ю чоловіків. Цей продукт загрожує чоловікам порушеннями у роботі статевих органів.

Пальмова олія міститься у косметичних засобах та у таких продуктах, як шоколад, морозиво, локшина швидкого приготування. Окрім того, пальмова олія є дешевим замінником молочного жиру, який використовують для виготовлення сиру, передає 7mednews.

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Та споживання цієї олії є небезпечним, адже вона призводить до швидкого накопичення "поганого" холестерину, що провокує серцево-судинні захворювання.

Особливо шкідливою олія буде для чоловіків – вона може вплинути на порушення у роботі статевих органів та пошкоджує сперматозоїди, що згодом може призвести до безпліддя у чоловіків.

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