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Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Чому пальмова олія шкідлива для чоловіків

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Чому пальмова олія шкідлива для чоловіків
Чому пальмова олія шкідлива для чоловіків / privacy.vakmedianet.nl

Пальмова олія може серйозно нашкодити здоров'ю чоловіків. Цей продукт загрожує чоловікам порушеннями у роботі статевих органів.

Пальмова олія міститься у косметичних засобах та у таких продуктах, як шоколад, морозиво, локшина швидкого приготування. Окрім того, пальмова олія є дешевим замінником молочного жиру, який використовують для виготовлення сиру, передає 7mednews.

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Та споживання цієї олії є небезпечним, адже вона призводить до швидкого накопичення "поганого" холестерину, що провокує серцево-судинні захворювання.

Особливо шкідливою олія буде для чоловіків –  вона може вплинути на порушення у роботі статевих органів та пошкоджує сперматозоїди, що згодом може призвести до безпліддя у чоловіків.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я Медицина Секс
Джерело: 24 Канал
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