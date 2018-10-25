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      Чому партнери бояться говорити про секс: психолог про причини

      437 Читать новость на русском
      Чому партнери бояться говорити про секс
      Чому партнери бояться говорити про секс / sncmedia.ru

      Відверта розмова про секс – ознака щасливих стосунків, та для багатьох ця тема є незручною і говорити про неї не хочуть.

      Про це пише психолог Девід Ладден, передає НВ з посиланням на Рsychology Тoday.

      За його словами, конфлікти у парі неминучі – партнери періодично сваряться, але часто знаходять потрібне рішення.

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      Та все ж є одна складна тема, якої багато хто намагається повністю уникати – відмінності у сексуальних уподобаннях. Якщо відкрито обговорювати тему сексу – обоє партнерів будуть більше задоволеними своїми стосунками. 

      Ми не озвучуємо бажання вирватися з рутини, залишаємо всі свої фантазії при собі. Не дивно, що після довгих років шлюбу секс стає прісним,
      – йдеться у статті.

      Конфлікти у парі неминучі – важливо вміти говорити про це

      Конфлікти у парі неминучі – важливо вміти говорити про це

      Чому ж пари уникають розмов про секс?

      1. Часто партнери бояться цією розмовою завдати удару по стосунках – так вони цінують свої стосунки, навіть якщо не щасливі в них. 

      2. Або ж завдати удару по партнеру – люди бояться зробити боляче своїй половинці. 

      3. Удар по собі – страх, що конфлікт зробить вас уразливими. Люди бояться, що відкривши себе, вони зіткнуться з незгодою або засудженням.

      "Якщо ми вважаємо свої бажання дивними, то очікуємо, що й інша людина сприйме їх так само. Ще нам може здаватися, що потреби виникають звідкись із підсвідомості, і ми не в силі їх контролювати. Коли ж ми розповідаємо про сексуальні фантазії і стикаємося з докором, то думаємо, що партнер відкидає нас такими, якими ми є насправді. Тому і краще тримати все в собі", – резюмував Девід Ладден.

      Висновок психолога: головною причиною замовчування делікатних проблем, зокрема, розмов про секс є те, що люди потребують схвалення партнера і дуже бояться втратити його.

      Оскільки сексуальна освіта не є достатньо адекватною, багато хто досі не знають анатомію тіла – як свого, так і партнера. Тож чимало людей не усвідомлюють повний спектр сексуальних активностей. Все значно простіше – просто почніть говорити про це з партнером.

      Відверті розмови про секс у парі допоможуть прожити довге щасливе життя разом

      Відверті розмови про секс у парі допоможуть прожити довге щасливе життя разом

      Фото: Unsplash.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Психологія Здоров'я Поради Секс
      Джерело: 24 Канал
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