Чому перезапуски серіалів мають менший успіх, ніж оригінальні стрічки: цікаве дослідження

Культові серіали вже протягом кількох десятків років мають величезний успіх в кінематографі, що не скажеш про їхні перезапуски. Дослідники спробували з’ясувати, чому нові погляди на старі історії отримують низькі рейтинги від кіноглядачів.

Журналісти The Hollywood Reporter спільно з аналітичною компанією Morning Consult провели дослідження та з'ясували, що глядачам просто не подобаються перезапуски відомих серіалів без оригінального акторського складу.

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Для достовірності дослідження провели опитування серед 2200 добровольців, яке складалось з двох етапів: у першому з них глядачів запитували, чи будуть вони дивитись перезапуск серіалу з новими акторами, а в другому чи будуть дивитися новий серіал з першим акторським складом. Для прикладу опитуваним наводили такі легендарні ситкоми як "Альф", "Офіс", "Друзі", "Принц з Беверлі-Гіллз", "Сайнфелд", "Фрейзер", "Без розуму від тебе", "Великий ремонт", "Справи сімейні" та "Швидка допомога".

Згідно з результатами, менше ніж 50% опитаних дивилися б новий серіал з новим акторським складом. Але якби оригінальні актори зіграли знову, зацікавленість опитаних зросла би до 75%.