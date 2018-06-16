Чому під час "критичних" хочеться сексу: пояснення вчених

Зі слів лікарів, найбільше сексуальних стосунків хочеться під час овуляції – в проміжку між менструацією. Але трапляється, що навіть під час "критичних" дуже хочеться сексу.

Науковці пояснили, чому у деяких жінок під час менструації особливо високе збудження, Сosmo.

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У підвищенні лібідо під час овуляції є гормональна причина, а статевий акт під час менструацій має фізіологічну природу.

Оскільки у цей період матка розширюється і наливається кров'ю, вона тисне на нервові закінчення у тазовому дні, тож саме приплив крові до геніталій може спричиняти збудження.

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