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      Чому підвищується температура у дитини без інших симптомів

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      Чому підвищується температура у дитини без інших симптомів
      Чому підвищується температура у дитини без інших симптомів / ehbobureau.nl

      Часто у дитини може підвищуватися температура – це досить частий симптом. Зазвичай це супроводжується скаргами: нежить, кашель, біль у горлі. Це ознаки ГРВІ. Але чому температура підвищується без будь-яких інших ознак та як лікувати це?

      Про це розповіла лікар, кандидат медичних наук Анна Левадна в Instagram.

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      1. Вірусні інфекції

      Якщо температура підвищується без будь-яких ознак ГРВІ, то можна говорити про інфекції – цитомегаловірус, вірус Епштейна — Барр, аденовіруси, ентеровіруси, арбовіруси, тощо.

      Також є розеола, при якій симптомів теж ніяких немає, а температура тримається три-п’ять днів до 39-40°C. Після нормалізації температури виникає висип – дрібні рожеві плями без свербіння на грудях, шиї, обличчі та кінцівках.

      Чому підвищується температура у дитини без інших симптомів
      Чому підвищується температура у дитини без інших симптомів

      Лікування при вірусних інфекціях зводиться до полегшення симптомів.

      2. Локальні інфекції

      Це можуть бути локальні інфекційні процеси сечової системи, кісток, синусів, вуха, мигдалин, тощо. Вони вимагають лікування антибіотиками, тому обов’язково необхідно показати дитину лікарю.

      3. Інші хвороби

      Підвищувати температуру без інших симптомів можуть туберкульоз, бруцельоз, хвороба котячих подряпин, лептоспіроз, сальмонельоз, токсоплазмоз, туляремія, віруси гепатиту та ін.

      Серед локальних інфекцій – інфекційний ендокардит, внутрішньочеревний абсцес, гранулематозний гепатит, мастоїдит та ін. А також ювенільний ідіопатичний артрит, васкуліти, системний червоний вовчак, лейкози і лімфоми, нейробластома, гепатома, саркома і ін.

       
      Лікар
      “Ці хвороби виникають рідко. Проте якщо висока температура тримається понад 8 днів, то лікар повинен виключити їх. На прийомі розкажіть про початок захворювання і його симптомах (висип, біль, тощо), динаміці лихоманці, реакцію на жарознижувальні, тощо”.

      Лікар нагадує: прорізування зубів не викликає тривале підвищення температури. Тільки у деяких дітей можливе помірне підвищення температури, частіше в день прорізування зуба до 37–38°C. під час цього можуть виникнути інші інфекції – отити, цистити, тощо.

      У будь-якому випадку зверніться до лікаря.

      Про норми температури у дітей – читайте у матеріалі.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Діти Догляд за немовлятами
      Джерело: 24 Канал
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