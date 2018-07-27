Чому після екстреної контрацепції треба звернутись до лікаря

До екстреної контрацепції вдаються, коли відбувся незахищений статевий акт, або ж під час сексу були пошкоджені бар'єрні методи захисту та інше.

Завдяки екстреній контрацепції можна уникнути небажаної вагітності та ймовірного аборту. Але такий метод має чимало побічних ефектів, пише Zdorovia.

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Якщо все ж без засобів екстерної контрацепції не обійшлось, після цього варто негайно записатися на прийом до лікаря та обстежитися на захворювання, які передаються статевим шляхом.

Найчастіше після використання такої контрацепції стається збій менструального циклу у жінок, а виділення можуть бути значно ряснішими. Також буває, що після контрацепції ще до початку жіночого циклу болить низ живота – у такому випадку необхідно негайно піти до лікаря.

Такий сильний вплив на організм жінки мають гормони, яких у подібних препаратах дуже висока кількість. Тож медики застерігають – не варто зловживати такою контрацепцією.

Коли може знадобитись використання протизаплідних засобів та певних методів запобігання вагітності – читайте за посиланням.

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