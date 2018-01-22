Чому плакати – корисно для вашого організму

Сльози – це не лише прояв емоційності, а ще й можливість принести користь для свого організму. Тож фразу "довели мене до сліз" можна використовувати в якості подяки, а не звинувачення.

Ось лише кілька фактів, які говорять про користь простих людських сліз: звичайно, плакати рекомендовано не кожен день, але хоча б іноді, для профілактики.

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Сльози знімають психологічну напругу і допомагають впоратися зі стресом. Як стверджують вчені, під час плачу в людському організмі вивільняються ті найбажаніші ендорфіни, яких всім так не вистачає. Саме тому психологи часто на своїх сеансах рекомендують пацієнтам як слід виплакатися. Цікаво, що для спокійного і врівноваженого психологічного стану лікарі радять плакати не рідше одного разу на тиждень.

Сльози допомагають притупити не тільки психологічний, а й фізичний біль. Виявляється, в процесі плачу в організмі виробляються енкефаліни, які є природним анестетиком. Тому якщо ви сильно вдарилися або на прийомі стоматолога сил стримуватися більше немає, дайте собі волю – сміливо плачте, це допоможе хоч трохи вгамувати біль.

Як і піт, сльози допомагають виводити з організму шкідливі токсини. Крім того, вони служать ще і відмінним дезинфікуючим засобом для очей – сльози зволожують очне яблуко, очищають його і захищають від пошкоджень.

Візьміть на замітку також правило не витирати сльози долонями або серветкою – краще просто гарненько вмийтеся холодною водою. А ще краще по області навколо очей провести шматочком льоду. Цей простий прийом відразу додасть вам бадьорий вигляд, і ніхто не зможе зрозуміти, що ви тільки що плакали.